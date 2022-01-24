На съемочной площадке «Секретного вторжения» от Marvel воссоздали Москву

На съемках нового сериала Marvel «Секретное вторжение», которые идут в британских Лидсе и Галифаксе, воссоздали московские улицы. Пис Холл Галифакса, к примеру, превратился в российскую ярмарку «Садовый лабиринт». С гигантскими матрешками и плакатами в честь Дня народного единства. Один из постеров зовет посетителей на Красную площадь и предлагает брать с собой флаги и шляпы, облачившись народную одежду.

Улицы Лидса же заполнились автомобилями с российскими номерами и вывесками на кириллице.

На фотографиях с площадки можно увидеть Самуэля Л. Джексона, Эмилию Кларк, Коби Смолдерс и Бена Мендельсона.