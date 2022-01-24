перейти на мобильную версию сайта
да
нет
новости
Новости
Суд постановил заблокировать клип Алены Швец «Две девочки». Этого требовало «Мужское государство»* 21:36
Ирландский футбольный клуб выпустил форму, посвященную Бобу Марли 21:34
Крис Эванс и Дуэйн Джонсон снимутся в комедийном боевике от Amazon Studios 21:29
Борьба с «культом эгоизма» войдет в государственную политику защиты традиционных ценностей 20:59
Рамзан Кадыров назвал журналистку Елену Милашину террористкой. «Новая газета» обратится в СК 20:44
Обвал рубля, черная дыра, создающая звезды, и другие новости дня
20:23 дайджест
Министерство спорта Украины запретило украинским атлетам фотографироваться с россиянами 19:46
Власти Петербурга готовят более строгие ковидные ограничения 18:40
Чеченский блогер рассказал, что его шантажируют обнаженными фотографиями сестры 18:36
CNBC/YouTube
Китай к 2025 году создаст инфраструктуру для 20 млн электромобилей 18:13
NASA: взрыв вулкана около Тонга был в сотни раз мощнее сброшенной на Хиросиму атомной бомбы 17:55
Вышел первый тизер мультфильма «Пиноккио» от Гильермо дель Торо 17:35
В Гейдельбергском университете в Германии студент открыл стрельбу и покончил с собой 17:16
Школьным учителям и воспитателям детских садов в Подмосковье поднимут зарплату на 5000 рублей 17:05
Eugene Zagidullin/Wikimedia Commons
Городские «развалины» Петербурга нанесли на карту. Их почти тысяча! 16:52
Центробанк приостановил покупку валюты на фоне падения курса рубля 16:27
Европарламент одобрил законопроект, запрещающий использовать личные данные для «агрессивной рекламы» 15:59
Про трансформеров снимут полнометражный мультфильм — первый с 1986 года 15:43
В лондонском пабе Гая Ричи вспыхнул пожар уже во второй раз за полгода 15:41
Ученые впервые обнаружили черную дыру, которая создает звезды, а не поглощает их 15:10
Отключить рекламу

Суд постановил заблокировать клип Алены Швец «Две девочки». Этого требовало «Мужское государство»*

Юлия Онодэра
Сегодня в 21:36

Саратовский суд постановил заблокировать и запретить в России клип Алены Швец «Две девочки», усмотрев в нем пропаганду ЛГБТК+ среди несовершеннолетних. Об этом говорится в сообщении саратовской прокуратуры, которое у себя в телеграм-канале опубликовал глава экстремистского движения «Мужское государство»* Владислав Поздняков.

Решение еще не вступило в законную силу, поэтому видео все еще можно посмотреть в сети.

1 из 2
2 из 2

Сторонники женоненавистнической организации с июня 2021 года отправляли правоохранителям жалобы на творчество Швец. В октябре 2021 года Уполномоченная по правам ребенка в Саратовской области Татьяна Загородняя тоже увидела в клипе «Две девочки» гей-пропаганду и обратилась в Роскомнадзор с требованием проверить ролик.

Полиция же Новосибирска в ходе проверки никакой пропаганды в клипе Швец не обнаружила. Там в ноябре 2021 года отказались возбуждать дело. «Установлено, что данная песня повествует о дружбе двух неустановленных лиц женского пола. В тексте песни какое‑либо повествование о половом сношении с кем‑либо отсутствует, призывов к однополой любви в тексте нет», — заявили в полиции.

Клип Алены Швец «Две девочки» вышел в июне 2021 года. Его главными героинями стали две девочки-школьницы, испытывающие друг к другу теплые чувства. По сюжету клипа, они сталкиваются с непринятием окружающими их отношений. В результате подруги расстаются, так как одна из них не готова идти против воли близких.

Ранее Роскомнадзор обратился в прокуратуру с просьбой проверить творчество Алены Швец на предмет призывов к суициду. Поводом стало падение из окна девочки в Саратовской области, у которой в соцсетях были опубликованы треки Швец. Девочка выжила после падения.

* «Мужское государство» признали в России экстремистской организацией, деятельность движения запрещена на территории страны.

Рекомендации партнеров
События недели на afisha.ru
детектив
Аллея кошмаров
Брэдли Купер сходит с ума в новом фильме Гильермо дель Торо
рок
Imagine Dragons
Гудящий проповеднический инди-рок с бешеной популярностью
боевик
King's Man: Начало
Приквел молодежной шпионской франшизы
опера
Юнона и Авось
Легендарный спектакль «Ленкома»
детектив
Крик
Переосмысление главного постмодернистского слешера 1990-х
видео
Служба времени. О природе длительности, преодоления и аффекта
Подборка первоклассного искусства на тему времени

Другие материалы по темам

Теги
МВД
Роскомнадзор
Генпрокуратура РФ
Афиша Daily Рекламодателям Редакция Теги Авторы Рубрики Спецпроекты Архив
Мобильная версия
Проекты «Афиши» Afisha.ru Афиша Дети Приложение «Афиши» Путеводители «Афиши» Афиша-Сериалы Eda.ru Пикник «Афиши»
Нашли ошибку? Выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
© 1999–2022 ООО «Компания Афиша» Пользовательское соглашение
Ошибка в тексте
Отправить