Суд постановил заблокировать клип Алены Швец «Две девочки». Этого требовало «Мужское государство»*

Решение еще не вступило в законную силу, поэтому видео все еще можно посмотреть в сети.

Саратовский суд постановил заблокировать и запретить в России клип Алены Швец «Две девочки», усмотрев в нем пропаганду ЛГБТК+ среди несовершеннолетних. Об этом говорится в сообщении саратовской прокуратуры, которое у себя в телеграм-канале опубликовал глава экстремистского движения «Мужское государство»* Владислав Поздняков.

Сторонники женоненавистнической организации с июня 2021 года отправляли правоохранителям жалобы на творчество Швец. В октябре 2021 года Уполномоченная по правам ребенка в Саратовской области Татьяна Загородняя тоже увидела в клипе «Две девочки» гей-пропаганду и обратилась в Роскомнадзор с требованием проверить ролик.

Полиция же Новосибирска в ходе проверки никакой пропаганды в клипе Швец не обнаружила. Там в ноябре 2021 года отказались возбуждать дело. «Установлено, что данная песня повествует о дружбе двух неустановленных лиц женского пола. В тексте песни какое‑либо повествование о половом сношении с кем‑либо отсутствует, призывов к однополой любви в тексте нет», — заявили в полиции.

Клип Алены Швец «Две девочки» вышел в июне 2021 года. Его главными героинями стали две девочки-школьницы, испытывающие друг к другу теплые чувства. По сюжету клипа, они сталкиваются с непринятием окружающими их отношений. В результате подруги расстаются, так как одна из них не готова идти против воли близких.

Ранее Роскомнадзор обратился в прокуратуру с просьбой проверить творчество Алены Швец на предмет призывов к суициду. Поводом стало падение из окна девочки в Саратовской области, у которой в соцсетях были опубликованы треки Швец. Девочка выжила после падения.

* «Мужское государство» признали в России экстремистской организацией, деятельность движения запрещена на территории страны.