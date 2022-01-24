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Ирландский футбольный клуб выпустил форму, посвященную Бобу Марли

Семён Гудошников
Сегодня в 21:34

Ирландский футбольный клуб «Богемиан» представил новую выездную форму команды на 2022 год. Она посвящена последнему концерту Боба Марли на открытом воздухе, который прошел на стадионе клуба в 1980 году. Об этом сообщает Sports.ru.

На футболке изображен сам Боб Марли и зелено-желто-красная полоса — в цветах растафарианского флага. Часть средств от продажи формы пойдет в фонд помощи беженцам, перебравшимся в Ирдандию.

В твиттере клуба презентация формы сопровождалась словами артиста: «Единство и расовая гармония — ключ от мира».

Последний опен-эйр-концерт Боба Марли прошел 6 июля 1980 года на дублинском стадионе «Далимаунт-Парк». Его посетили более 20 тыс. человек. Менее чем через год артист умер от рака.

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