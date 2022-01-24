Ирландский футбольный клуб выпустил форму, посвященную Бобу Марли

Ирландский футбольный клуб «Богемиан» представил новую выездную форму команды на 2022 год. Она посвящена последнему концерту Боба Марли на открытом воздухе, который прошел на стадионе клуба в 1980 году. Об этом сообщает Sports.ru.

На футболке изображен сам Боб Марли и зелено-желто-красная полоса — в цветах растафарианского флага. Часть средств от продажи формы пойдет в фонд помощи беженцам, перебравшимся в Ирдандию.

В твиттере клуба презентация формы сопровождалась словами артиста: «Единство и расовая гармония — ключ от мира».