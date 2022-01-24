Крис Эванс и Дуэйн Джонсон снимутся в комедийном боевике от Amazon Studios

Крис Эванс и Дуэйн Джонсон сыграют главные роли в комедийном боевике от Amazon Studios. Фильм получил название «Red One», передает Deadline.

Издание пишет, что готовится приключенческий фильм, открывающий «совершенно новую вселенную в комедийном жанре». Подробности сюжета держат в секрете.

Картину снимут по мотивам рассказа президента по производству Seven Bucks Productions Хирама Гарсии, права на который приобрел Amazon Studios в прошлом году. Сценарий напишет Крис Морган, работавший ранее над несколькими «Форсажами». Режиссером предстоящей картины, съемки которой стартуют уже в этом году, выступит Джейк Кэздан.

Кэздан также станет одним из продюсеров проекта. Вместе с актером Джонсоном он поработает на одной площадке уже в третий раз после франшизы «Джуманджи».

У Джонсона, к слову, впереди еще как минимум два сиквела «Красного уведомления». Netflix находится на ранних стадиях подготовки, а к производству планирует приступить в 2023 году.

А Эванс собирается сыграть легендарного голливудского актера Джина Келли — звезду мюзикла «Поющие под дождем».