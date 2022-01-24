перейти на мобильную версию сайта
да
нет
новости
Новости
Обвал рубля, черная дыра, создающая звезды, и другие новости дня
20:23 дайджест
Министерство спорта Украины запретило украинским атлетам фотографироваться с россиянами 19:46
Власти Петербурга готовят более строгие ковидные ограничения 18:40
Чеченский блогер рассказал, что его шантажируют обнаженными фотографиями сестры 18:36
CNBC/YouTube
Китай к 2025 году создаст инфраструктуру для 20 млн электромобилей 18:13
NASA: взрыв вулкана около Тонга был в сотни раз мощнее сброшенной на Хиросиму атомной бомбы 17:55
Вышел первый тизер мультфильма «Пиноккио» от Гильермо дель Торо 17:35
В Гейдельбергском университете в Германии студент открыл стрельбу и покончил с собой 17:16
Школьным учителям и воспитателям детских садов в Подмосковье поднимут зарплату на 5000 рублей 17:05
Eugene Zagidullin/Wikimedia Commons
Городские «развалины» Петербурга нанесли на карту. Их почти тысяча! 16:52
Центробанк приостановил покупку валюты на фоне падения курса рубля 16:27
Европарламент одобрил законопроект, запрещающий использовать личные данные для «агрессивной рекламы» 15:59
Про трансформеров снимут полнометражный мультфильм — первый с 1986 года 15:43
В лондонском пабе Гая Ричи вспыхнул пожар уже во второй раз за полгода 15:41
Ученые впервые обнаружили черную дыру, которая создает звезды, а не поглощает их 15:10
Eugène Delacroix/Wikimedia Commons
В российских школах откажутся от европоцентричного преподавания мировой истории 14:59
The Weeknd побил рекорд Spotify по ежемесячному числу слушателей 14:56
Вышел тизер финального сезона «Чикатило». Посмотреть продолжение получится уже в марте 14:32
YouTube заблокировал аккаунты «Русского радио» и группы «Земляне» 14:04
Налог на вклады больше 1 млн рублей частично затронет владельцев вкладов от 700 тыс. рублей 13:43
Отключить рекламу
Дайджест

Обвал рубля, черная дыра, создающая звезды, и другие новости дня

Семён Гудошников
Сегодня в 20:23

В России очередной ковидный антирекорд — 65 109 заражений за сутки. В Петербурге на фоне подъема заболеваемости готовят более строгие ограничения. Но какие именно, пока неизвестно.

НАТО направит в Восточную Европу дополнительные войска из‑за ситуации вокруг Украины. Альянс объяснил это все большим наращиванием Россией военных сил у границы с соседним государством.

На 74-м году жизни умер французский модельер и фотограф Тьерри Мюглер, основатель модного дома Mugler. Он работал над костюмами Бейонсе, Леди Гаги, Карди Би и Ким Кардашьян.

Днем на биржевых торгах курс доллара превысил 79 рублей, а евро — 89. Центробанк приостановил покупку иностранной валюты на внутреннем рынке.

В российских школах откажутся от европоцентричного преподавания мировой истории. Значительное место выделят событиям в Азии, Африке и Латинской Америке.

YouTube заблокировал каналы радиостанции «Русское радио» и группы «Земляне». В качестве причины назвали нарушение авторских прав.

В сети появилась карта городских «развалин» Петербурга. Не ней жители отметили почти тысячу объектов культурного наследия, требующих ремонта.

Ученые впервые обнаружили черную дыру, которая создает звезды, а не поглощает их. Открытие может помочь в изучении первых дыр, которые появились, когда звезд во Вселенной было еще очень мало.

В Москве начался сбор бутылочных пробок, из которых сделают тактильные стены для незрячих детей. Сдать их можно до 31 января в баре Russian Wine.

The Weeknd побил рекорд Spotify по ежемесячному числу слушателей. После выхода альбома «Dawn FM» песни артиста на стриминге послушали за месяц 86 млн пользователей.

Paramount выпустит новый мультфильм про трансформеров в 2024 году. Он станет первой анимационной полнометражкой франшизы за почти четыре десятилетия.

Ловите пару свежих трейлеров: музыкального мультика «Пиноккио» от Гильермо дель Торо и документального фильма «Аферист из Tinder» от Фелисити Моррис. Оба выйдут на Netflix, но первый в конце года, а второй — уже на следующей неделе!

Рекомендации партнеров
События недели на afisha.ru
детектив
Аллея кошмаров
Брэдли Купер сходит с ума в новом фильме Гильермо дель Торо
рок
Imagine Dragons
Гудящий проповеднический инди-рок с бешеной популярностью
боевик
King's Man: Начало
Приквел молодежной шпионской франшизы
перформанс
Questioning/Кто ты?
Щекотливый спектакль без актеров и декораций
детектив
Крик
Переосмысление главного постмодернистского слешера 1990-х
видео
Служба времени. О природе длительности, преодоления и аффекта
Подборка первоклассного искусства на тему времени

Другие материалы по темам

Теги
НАТО
Центральный банк России
Netflix
Люди
Стефани Джерманотта
Ким Кардашьян
Эйбeл Тесфайе
Гильермо дель Торо
Афиша Daily Рекламодателям Редакция Теги Авторы Рубрики Спецпроекты Архив
Мобильная версия
Проекты «Афиши» Afisha.ru Афиша Дети Приложение «Афиши» Путеводители «Афиши» Афиша-Сериалы Eda.ru Пикник «Афиши»
Нашли ошибку? Выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
© 1999–2022 ООО «Компания Афиша» Пользовательское соглашение
Ошибка в тексте
Отправить