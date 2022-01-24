Обвал рубля, черная дыра, создающая звезды, и другие новости дня

В России очередной ковидный антирекорд — 65 109 заражений за сутки. В Петербурге на фоне подъема заболеваемости готовят более строгие ограничения. Но какие именно, пока неизвестно.

НАТО направит в Восточную Европу дополнительные войска из‑за ситуации вокруг Украины. Альянс объяснил это все большим наращиванием Россией военных сил у границы с соседним государством.

На 74-м году жизни умер французский модельер и фотограф Тьерри Мюглер, основатель модного дома Mugler. Он работал над костюмами Бейонсе, Леди Гаги, Карди Би и Ким Кардашьян.

Днем на биржевых торгах курс доллара превысил 79 рублей, а евро — 89. Центробанк приостановил покупку иностранной валюты на внутреннем рынке.

В российских школах откажутся от европоцентричного преподавания мировой истории. Значительное место выделят событиям в Азии, Африке и Латинской Америке.

YouTube заблокировал каналы радиостанции «Русское радио» и группы «Земляне». В качестве причины назвали нарушение авторских прав.

В сети появилась карта городских «развалин» Петербурга. Не ней жители отметили почти тысячу объектов культурного наследия, требующих ремонта.

Ученые впервые обнаружили черную дыру, которая создает звезды, а не поглощает их. Открытие может помочь в изучении первых дыр, которые появились, когда звезд во Вселенной было еще очень мало.

В Москве начался сбор бутылочных пробок, из которых сделают тактильные стены для незрячих детей. Сдать их можно до 31 января в баре Russian Wine.

The Weeknd побил рекорд Spotify по ежемесячному числу слушателей. После выхода альбома «Dawn FM» песни артиста на стриминге послушали за месяц 86 млн пользователей.

Paramount выпустит новый мультфильм про трансформеров в 2024 году. Он станет первой анимационной полнометражкой франшизы за почти четыре десятилетия.

Ловите пару свежих трейлеров: музыкального мультика «Пиноккио» от Гильермо дель Торо и документального фильма «Аферист из Tinder» от Фелисити Моррис. Оба выйдут на Netflix, но первый в конце года, а второй — уже на следующей неделе!