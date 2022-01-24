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Министерство спорта Украины запретило украинским атлетам фотографироваться с россиянами

Юлия Онодэра
Сегодня в 19:46

Министерство спорта Украины провело онлайн-встречу с олимпийцами, которые примут участие в Играх в Пекине. На ней спортсменам сообщили, что они не должны фотографироваться с россиянами. Об этом рассказало украинское медиа Suspilne.

«У нас была онлайн-встреча со всеми спортсменами и тренерами, как вести себя в таких ситуациях, когда будут провокации, как это было на летней Олимпиаде. Все спортсмены осведомлены, они знают, как себя вести в таких ситуациях. Они не должны стоять вместе, когда стоят спортсмены из России с флагом», — сказал министр спорта Вадим Гутцайт.

Поводом для запрета стал инцидент с украинской легкоатлеткой Ярославой Магучих. Во время Олимпиады-2020 девушка сфотографировалась с победительницей в прыжках в высоту — россиянкой Марией Ласицкене. Из‑за этого спортсменку раскритиковали и вызвали на разговор в Министерство обороны.

Правда после этого Магучих вновь сфотографировалась с Ласицкене. Австралийская прыгунья в высоту Элеанор Паттерсон выложила снимок, на котором изображены все ведущие спортсменки в этом виде, в том числе украинки Ирина Геращенко и Ярослава Магучих.

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