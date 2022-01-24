Власти Петербурга готовят более строгие ковидные ограничения

Администрация Петербурга готовится ввести более строгие антикоронавирусные меры. Об этом в радиообращении заявил губернатор города Александр Беглов.

Как уточняет телеканал «Санкт-Петербург», городское правительство готовит поправки в 121-е постановление. Эти изменения ужесточат ковидные меры, но как именно, не сообщается.

Беглов заявил, что Петербург захлестнула самая масштабная волна заражений коронавирусом за всю пандемию. Город «переходит в мобилизационный режим», сказал губернатор.

«Сейчас главное — помочь поликлиникам справиться с небывалыми нагрузками. Ситуация непростая. Рассчитываем на понимание петербуржцев. Специалисты по эпидемиям говорят о четырех-пяти неделях пиковых нагрузок», — добавил он.

Беглов отметил, что пока плановая медицинская помощь ограничена, — это вынужденная, но непродолжительная мера.

За последние сутки в Петербурге выявили 8413 случаев коронавируса. Это меньше, чем антирекорд, установленный днем ранее, — 9535 заражений.