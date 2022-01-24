Чеченский блогер рассказал, что его шантажируют обнаженными фотографиями сестры

Чеченский блогер Хасан Халитов, известный своей оппозиционной позицией и критикой действующей власти республики, рассказал, что его шантажируют. Об этом сообщил телеканал «Дождь»*.

Халитов заявил, что неизвестный мужчина угрожал опубликовать обнаженные фотографии его сестры, если блогер не извинится перед Рамзаном Кадыровым. Шантажист представился «кадыровцем».

Халитов отказался извиняться, после чего шантажист написал ему о том, что якобы «спит с его сестрой». Мужчина интересовался, почему блогер не публикует запись разговора с Валидом Эдиловым — главой республиканского спортклуба «Ахмат».

Неизвестный вскоре удалил фотографию девушки из переписки. Халитов отметил, что угрозы касались его младшей сестры. Ранее ему уже угрожали тем, что девушку похитят. Подобные угрозы, как отметил блогер, противоречат чеченским обычаям, защищающим замужних женщин.

Халитов также пояснил, о каком разговоре спрашивал его шантажист. Накануне блогер беседовал с Эдиловым и спросил его, зачем тот «подлизывается» к Кадырову. В ответ глава «Ахмата» обругал его и назвал «не мужчиной».

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