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В Гейдельбергском университете в Германии студент открыл стрельбу и покончил с собой

Семён Гудошников
Сегодня в 17:16

В лекционном зале Гейдельбергского университета в Германии студент открыл стрельбу. Об этом сообщает Bild со ссылкой на данные полиции.

В результате были ранены несколько человек, сам стрелок покончил с собой. О других жертвах не сообщается.

Полиция говорит, что у студента с собой было несколько винтовок. Молодой человек открыл беспорядочную стрельбу.

Полиция не видит в действиях студента политической или религиозной подоплеки. Территория университета оцеплена, на месте работают правоохранители.

Гейдельбергский университет — один из самых престижных вузов Германии. Он входит в сотню лучших университетов мира по версии наиболее влиятельных рейтингов — QS и Times Higher Education.

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