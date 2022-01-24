В Гейдельбергском университете в Германии студент открыл стрельбу и покончил с собой

В лекционном зале Гейдельбергского университета в Германии студент открыл стрельбу. Об этом сообщает Bild со ссылкой на данные полиции.

В результате были ранены несколько человек, сам стрелок покончил с собой. О других жертвах не сообщается.

Полиция говорит, что у студента с собой было несколько винтовок. Молодой человек открыл беспорядочную стрельбу.

Полиция не видит в действиях студента политической или религиозной подоплеки. Территория университета оцеплена, на месте работают правоохранители.

Гейдельбергский университет — один из самых престижных вузов Германии. Он входит в сотню лучших университетов мира по версии наиболее влиятельных рейтингов — QS и Times Higher Education.