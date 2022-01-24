NASA: взрыв вулкана около Тонга было в сотни раз мощнее сброшенной на Хиросиму атомной бомбы

Извержение вулкана Хунга-Тонга-Хунга-Хаапай 15 января было в сотни раз мощнее атомной бомбы, сброшенной США на Хиросиму во время Второй мировой войны. Об этом заявили ученые NASA на своем сайте.

«Мы думаем, что количество энергии, высвобожденное извержением, было эквивалентно где‑то от пяти до 30 мегатонн (от пяти до 30 миллионов тонн) тротила», — сказал в пресс-релизе ученый НАСА Джим Гарвин. Мощность атомной бомбы, сброшенной на японский город Хиросима в августе 1945 года, оценивается в 15 килотонн.

Извержение вулкана Сент-Хеленс в 1980 году оценивается учеными в 24 мегатонны, а Кракатау в 1883 году — в 200.

Хунга-Тонга-Хунга-Хаапай представлял из себя два отдельных острова, между которыми был сам вулкан. После извержения и последующего землетрясения суша, которая была между ними, ушла под воду вместе с большими кусками двух старых островов. Обломки вулкана разлетелись на высоту до 40 километров.

Кроме того, взрыв вулкана уничтожил остров, расположенный примерно в 65 километрах к северу от Нукуалофа, столицы Королевства Тонга.

Взрыв вулкана вызвал цунами, которое накрыло Тонга. Известно о троих погибших в королевстве и еще двоих в Перу. Часть жителей Тонга, которые жили ближе всего к вулкану, потеряли свои дома и были вынуждены переселиться.

Корабли и самолеты с иностранной помощью прибывают в Тонга с прошлой недели. Взлетно-посадочную полосу аэропорта засыпало пеплом, поэтому местные жители расчищали ее своими руками.

Также жители Тонга потеряли связь с внешним миром из‑за цунами, которое разорвало единственный оптоволоконный морской кабель, по которому на остров шел интернет. Тогда миллиардер Илон Маск в твиттере предложил островитянам помощь: раздать интернет через спутники Starlink. Однако они не смогли ему ответить в соцсети, потому что не было интернета.