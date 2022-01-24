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Школьным учителям и воспитателям детских садов в Подмосковье поднимут зарплату на 5000 рублей

Виктория Шанина
Сегодня в 17:05

В январе власти Подмосковья увеличат заработную плату учителям в школах, а также воспитателям и младшим воспитателям в детских садах. Об этом заявил губернатор Московской области Андрей Воробьев в ходе совещания с главами городских округов и региональными министрами, пишет информагентство «Москва».

Учителя и воспитатели будут получать на 5000 рублей больше. Младшим воспитателям поднимут зарплату на 2500 рублей.

Воробьев не назвал среднюю зарплату в этих сферах по состоянию на 2022 год. В прошлом году, по информации газеты «Комсомольская правда», учителя в Подмосковье в среднем получали 58 488 рублей.

Как отмечает губернатор, в регионе работают порядка 50 тыс. учителей, 40 тыс. воспитателей и 20 тыс. младших воспитателей. Воробьев уточнил, что всего мера коснется 111 тыс. человек. Деньги будут выплачены в феврале — сразу за два месяца.

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