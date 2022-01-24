Городские «развалины» Петербурга нанесли на карту. Их почти 1000!

В сети появилась карта городских «развалин» Петербурга. Не ней жители отметили почти тысячу объектов культурного наследия, требующих ремонта.
Многие «развалины» находятся в историческом центре города. Среди них комплекс зданий Главных императорских конюшен, который уже много лет меняет собственников, особняки Черкасского и Бракгаузен, а также старые жилые дома.
Кто был инициатором создания карты, неизвестно. «Экспресс-газета» пишет, что ее публикация приурочена к Году культурного наследия народов России, которым указом президента был объявлен 2022-й. Одна из целей указа — «сохранение памятников истории и культуры».
В 2018 году специалисты насчитали только в центре Петербурга 1738 зданий, требующих капитального ремонта. 426 из них находились в крайне неудовлетворительном состоянии.
В декабре 2021 года администрация города анонсировала «глобальный» проект реставрации зданий. В него попали всего 49 объектов культурного наследия.