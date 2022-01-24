Новый полнометражный анимационный фильм про трансформеров выйдет 19 июля 2024 года. Об этом пишет Collider со ссылкой на пресс-релиз Paramount.

В сообщении студии не уточняется ни название, ни режиссер, ни творческая группа, ни детали сюжета.

Также неясно, идет ли речь об анимационном приквеле «Трансформеров», который анонсировали в апреле 2020 года. Сценарий для того проекта написали сценаристы «Человека-муравья и Осы» Эндрю Баррер и Габриель Феррари, а режиссером был назначен Джош Кули, получивший «Оскар» за «Историю игрушек-4».

Анонсированный мультфильм про трансформеров станет первой анимационной полнометражкой франшизы с 1986 года, когда свет увидел «The Transformers: The Movie». После этого по вселенной снимались лишь мультсериалы и фильмы.