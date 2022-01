Новый альбом The Weeknd побил рекорд Spotify по числу прослушиваний

Позже пластинка стала побила рекорд Billboard Global 200 по количеству песен (24) из сольного альбома артиста, попавшим в рейтинг. На данный момент в чарте находятся «Take My Breath», «Sacrifice», «Out of Time», «Gasoline», «Is There Someone Else?» и «How Do I Make You Love Me?»

Предыдущая пластинка The Weeknd, «After Hours», вышедшая в марте 2020-го, принесла Абелю десять наград Billboard Music Awards. А трек «Blinding Lights» был признан Billboard лучшей песней всех времен.