Налог на вклады больше 1 млн рублей частично затронет владельцев вкладов от 700 тыс. рублей

Налог на доходы с депозитов россиян, который изначально позиционировался как налог на вклады более 1 млн рублей, распространится на те, начисленные проценты с которых превысили 42,5 тыс. рублей. Об этом пишет РБК.

Согласно закону, налог взимается с суммы доходов, полученной умножением ключевой ставки Центробанка на начало года (4,25%) на 1 млн рублей. За год ставка Центробанка удвоилась, вместе с тем росли проценты по банковским вкладам.

Теперь, по оценке замдиректора департамента розничных клиентских решений Росбанка Лидии Кашириной, под налогообложение могут попасть депозиты с суммой от 700 тыс. рублей.

Например, отмечает РБК, у вкладчика с начальной суммой 710 тыс. рублей с начала года был один вклад со ставкой 4,5%. Если в августе он переложил деньги под более высокий процент (8%), то к концу года мог заработать 42 850 рублей. Ему придется заплатить налог в 13% от 350 рублей — 45 рублей.

В Федеральной налоговой службе (ФНС) заявили, что в качестве налогооблагаемой базы учитывается не размер вклада, а сумма выплаченных процентов, уменьшенная на вычет. Облагаться налогом будет разница между доходами по депозитам и 42,5 тыс. рублей (налоговый вычет на 2021 год).

При этом налогоплательщик может иметь сразу несколько небольших вкладов, выплаты процентов по которым превысили 42,5 тыс. рублей. Облагаться налогом они не будут.

Закон о налоге на проценты по вкладам Госдума приняла в марте 2020 года. В 2022 году налог на доходы с депозитов от 1 млн рублей будет начисляться впервые.