Вышел тизер финального сезона «Чикатило». Посмотреть продолжение получится уже в марте

Действие будет происходить в середине 1980-х, в начале перестройки. В центре сюжета — двойная жизнь Андрея Чикатило и расследование, которое ведут полковники Ковалев и Брагин, сменивший Кесаеву. Они прикладывают все усилия, чтобы вычислить маньяка, однако между коллегами нет согласия и слаженности, между ними вновь набирает обороты противостояние.

В роли Чикатило вернулся Дмитрий Нагиев. К актерскому составу, который работал над созданием первого сезона, присоединился Виталий Кищенко, известный по сериалам «Метод» и «Чики».

В финале Чикатило, как и в реальной истории, все же поймали, а суд над ним затянулся на много лет. Преступник всячески саботировал процесс, притворялся невиновным, умалишенным и даже политическим заключенным.

«Второй сезон мне дался тяжелее, потому что моего персонажа сильно „кидало“ от шизофрении до политзаключенного. Передо мной стояла задача сыграть, по сути, раздвоение личности. И это меня как человека эмоционально растрепало. Я не люблю, когда актеры жалуются, но эта история, которая достигает в финальном сезоне своего апогея гнусности и гадости, оказалась для меня действительно сложной», — рассказал Дмитрий Нагиев.

Съемки последнего сезона прошли летом 2021 года. Во время съемок первой части режиссер сериала Сарик Андреасян говорил, что «ставит перед собой амбициозные художественные задачи» и «будет стараться максимально честно донести» историю о маньяке, в период с 1978 по 1990 год убившем более 50 человек.