перейти на мобильную версию сайта
да
нет
новости
Новости
В российских школах откажутся от европоцентричного преподавания мировой истории 14:59
Новый альбом The Weeknd побил рекорд Spotify по числу прослушиваний 14:56
Вышел тизер финального сезона «Чикатило». Посмотреть продолжение получится уже в марте 14:32
YouTube заблокировал аккаунты «Русского радио» и группы «Земляне» 14:04
Налог на вклады больше 1 млн рублей частично затронет владельцев вкладов от 700 тыс. рублей 13:43
Adam Nieścioruk/Unsplash
В России выявили 65 109 случаев COVID-19 за сутки. Это новый антирекорд 12:56
СК возбудил дело по факту гибели заключенного в калужской колонии 12:40
НАТО увеличит военное присутствие в Восточной Европе из‑за ситуации вокруг Украины и России 12:28
РПЦ рекомендовала перевести все массовые мероприятия в московских храмах в онлайн 12:18
Росреестр запустит в России платформу для объединения геоданных, в том числе о земле и недвижимости 11:53
Netflix/YouTube
Свайпы решают судьбу в трейлере документалки «Аферист из Tinder» от Netflix 11:50
«Абрау-Дюрсо» запустила производство и продажу косметики 11:25
Фанаты «Спартака» объявили о бойкоте матчей Премьер-лиги. Это протест против Fan ID 11:19
«Главклубу» грозит временное закрытие из‑за нарушения антиковидных мер 10:57
В Москве начался сбор бутылочных пробок, из которых в Уфе делают тактильные стены для незрячих детей 10:31
Хакеры взломали страницу премьер-министра Австралии в WeChat. Власти обвиняют Китай 10:10
Manfred Thierry Mugler/Facebook
Умер модельер и фотограф Тьерри Мюглер 9:14
Пушкинский музей на день стал парикмахерской в поддержку Нидерландов 8:29
Эксплойт в Dark Souls 3 может позволить злоумышленникам получить контроль над компьютерами игроков Вчера в 20:33
Президент Армении Армен Саркисян уходит в отставку Вчера в 19:16
Отключить рекламу

Вышел тизер финального сезона «Чикатило». Посмотреть продолжение получится уже в марте

Рустам Абдуллин
Сегодня в 14:32

Okko выпустил тизер финального сезона «Чикатило». Премьера сериала о самом известном советском маньяке запланирована на март, рассказали «Афише Daily» в пресс-службе онлайн-кинотеатра.

Действие будет происходить в середине 1980-х, в начале перестройки. В центре сюжета — двойная жизнь Андрея Чикатило и расследование, которое ведут полковники Ковалев и Брагин, сменивший Кесаеву. Они прикладывают все усилия, чтобы вычислить маньяка, однако между коллегами нет согласия и слаженности, между ними вновь набирает обороты противостояние.

В роли Чикатило вернулся Дмитрий Нагиев. К актерскому составу, который работал над созданием первого сезона, присоединился Виталий Кищенко, известный по сериалам «Метод» и «Чики».

В финале Чикатило, как и в реальной истории, все же поймали, а суд над ним затянулся на много лет. Преступник всячески саботировал процесс, притворялся невиновным, умалишенным и даже политическим заключенным.

«Второй сезон мне дался тяжелее, потому что моего персонажа сильно „кидало“ от шизофрении до политзаключенного. Передо мной стояла задача сыграть, по сути, раздвоение личности. И это меня как человека эмоционально растрепало. Я не люблю, когда актеры жалуются, но эта история, которая достигает в финальном сезоне своего апогея гнусности и гадости, оказалась для меня действительно сложной», — рассказал Дмитрий Нагиев.

Съемки последнего сезона прошли летом 2021 года. Во время съемок первой части режиссер сериала Сарик Андреасян говорил, что «ставит перед собой амбициозные художественные задачи» и «будет стараться максимально честно донести» историю о маньяке, в период с 1978 по 1990 год убившем более 50 человек.

Рекомендации партнеров
События недели на afisha.ru
детектив
Аллея кошмаров
Брэдли Купер сходит с ума в новом фильме Гильермо дель Торо
рок
Imagine Dragons
Гудящий проповеднический инди-рок с бешеной популярностью
боевик
King's Man: Начало
Приквел молодежной шпионской франшизы
современная драма
Солнечная линия
Минималистичный спектакль по пьесе Ивана Вырыпаева о том, как мы друг друга не слышим
детектив
Крик
Переосмысление главного постмодернистского слешера 1990-х
видео
Служба времени. О природе длительности, преодоления и аффекта
Подборка первоклассного искусства на тему времени

Другие материалы по темам

Теги
Афиша Daily
Люди
Андрей Чикатило
Дмитрий Нагиев
Виталий Кищенко
Сарик Андреасян
Афиша Daily Рекламодателям Редакция Теги Авторы Рубрики Спецпроекты Архив
Мобильная версия
Проекты «Афиши» Afisha.ru Афиша Дети Приложение «Афиши» Путеводители «Афиши» Афиша-Сериалы Eda.ru Пикник «Афиши»
Нашли ошибку? Выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
© 1999–2022 ООО «Компания Афиша» Пользовательское соглашение
Ошибка в тексте
Отправить