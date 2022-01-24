Ученые впервые обнаружили черную дыру, которая создает звезды, а не поглощает их

С помощью телескопа «Хаббл» астрономы обнаружили черную дыру, которая создает звезды. Открытие опровергает устойчивое представление о черных дырах — их было принято воспринимать как монстров, пожирающих небесные тела, пишут ученые. Результаты исследования опубликованы на сайте НАСА. Обнаруженная черная дыра находится в карликовой галактике Henize 2–10 — она расположена в 30 млн световых лет от нас и содержит в десять раз меньше звезд, чем Млечный Путь, которому принадлежат Земля, Солнце и все звезды, заметные на небе невооруженным глазом.

На снимках «Хаббла» исследователи заметили поток горячего газа, соединяющий черную дыру и ближайшую к ней область, где формируются светила. Этот поток ученые поэтически называют пуповиной, а скопление рожденных небесных тел — колыбелью. Поток газа был выброшен черной дырой несколько миллионов лет назад — он врезался в уже существовавшее газовое облако и «расплескал себя по нему», говорят ученые. Так он вызвал образование звезд. Их скопления выстроились перпендикулярно потоку, обозначая проделанный им путь. Астрономы говорят, что обнаруженный механизм отличается от того, что наблюдают в крупных галактиках. Там вещество, выбрасываемое из черной дыры, нагревается настолько, что встречающиеся ему на пути газовые облака тоже становятся горячими. Это подавляет звездообразование, так как небесные тела формируются из облаков холодного межзвездного газа. В новом случае ученые описывают поток как «мягкий», то есть создающий оптимальные условия для образования новых звезд. Причина этому — относительно небольшой размер самой черной дыры: она в миллион раз массивнее Солнца.

Подробности по теме Ученые впервые обнаружили черную дыру за пределами нашей Галактики с помощью нового метода Ученые впервые обнаружили черную дыру за пределами нашей Галактики с помощью нового метода