Ученые впервые обнаружили черную дыру, которая создает звезды, а не поглощает их

С помощью телескопа «Хаббл» астрономы обнаружили черную дыру, которая создает звезды. Открытие опровергает устойчивое представление о черных дырах — их было принято воспринимать как монстров, пожирающих небесные тела, пишут ученые. Результаты исследования опубликованы на сайте НАСА.
Обнаруженная черная дыра находится в карликовой галактике Henize 2–10 — она расположена в 30 млн световых лет от нас и содержит в десять раз меньше звезд, чем Млечный Путь, которому принадлежат Земля, Солнце и все звезды, заметные на небе невооруженным глазом.
На снимках «Хаббла» исследователи заметили поток горячего газа, соединяющий черную дыру и ближайшую к ней область, где формируются светила. Этот поток ученые поэтически называют пуповиной, а скопление рожденных небесных тел — колыбелью.
Поток газа был выброшен черной дырой несколько миллионов лет назад — он врезался в уже существовавшее газовое облако и «расплескал себя по нему», говорят ученые. Так он вызвал образование звезд. Их скопления выстроились перпендикулярно потоку, обозначая проделанный им путь.
Астрономы говорят, что обнаруженный механизм отличается от того, что наблюдают в крупных галактиках. Там вещество, выбрасываемое из черной дыры, нагревается настолько, что встречающиеся ему на пути газовые облака тоже становятся горячими. Это подавляет звездообразование, так как небесные тела формируются из облаков холодного межзвездного газа.
В новом случае ученые описывают поток как «мягкий», то есть создающий оптимальные условия для образования новых звезд. Причина этому — относительно небольшой размер самой черной дыры: она в миллион раз массивнее Солнца.
В других галактиках массы дыр могут больше чем в миллиард раз превышать массу Солнца, говорят исследователи: «Чем больше галактика, тем массивнее расположенная в ней черная дыра».
Ученые считают, что изучение дыр в карликовых галактиках может пролить свет на зарождение первых черных дыр, появившихся, как принято считать, когда звезд во Вселенной было еще очень мало.
В 2017 году группа ученых под руководством профессора Майкла МакДональда из Массачусетского технологического института обнаружила черную дыру, способную производить звезды. Однако в их исследовании указывалась возможность дыры выбрасывать горячий газ, который путем преобразований порождает и газ холодный. Они не говорили о рождении дырой звезд напрямую.
В 2021-м ученые открыли черную дыру за пределами нашей галактики благодаря ее воздействию на одну из соседних звезд: дыра резко меняла скорость движения светила, а сила притяжения превратила ее в эллипс.