СК возбудил дело по факту гибели заключенного в калужской колонии

Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту гибели заключенного в исправительной колонии № 3 в поселке Товарково Калужской области. Об этом сообщается на сайте регионального управления СК.

Тело осужденного было обнаружено 22 января в медико-санитарной части ИК. На данный момент ведется судебно-медицинская экспертиза и допрашиваются свидетели для установления причины смерти.

Ранее управление ФСИН по Калужской области сообщило, что заключенный погиб в результате конфликта с другими осужденными. По предварительным данным, причиной ссоры стала личная неприязнь.

Правозащитный проект Gulagu.net пишет, что погибший — 34-летний Михаил Смирнов. По информации правозащитников, Смирнов был «лидером в среде заключенных» и открыто выступал против избиений и пыток в колонии, которые начались с приходом нового начальника ИК-3 Павла Рыженкова.

«Рыженков создал „актив“ — бей-бригаду из числа осужденных, некоторых ФСИН завезла из учреждений УФСИН по Владимирской области. Под кураторством Рыженкова и Петрова был создан пресс-отряд (т.н. „адаптационный“), в котором жестко били и ломали заключенных», — пишет Gulagu.net.

В октябре правозащитный проект Gulagu.net начал публиковать видеозаписи с пытками в российских колониях. В руках у правозащитников оказалось два архива — на 40 и 200 гигабайт. Первый передал Gulagu.net программист Сергей Савельев, который в течение пяти лет имел доступ к компьютерам саратовского Управления ФСИН. Имя второго информатора держится в тайне, его вместе с архивом удалось вывезти в Париж.

На основе публикаций Gulagu.net возбуждено 17 уголовных дел. Постов лишились несколько высокопоставленных сотрудников саратовского УФСИН, в частности, глава управления Алексей Федотов, начальник туберкулезной больницы Павел Гаценко, глава отдела безопасности Сергей Мальцев, замначальника по безопасности и оперативной работе Сергей Салов и глава оперативного отдела Антон Бочков.