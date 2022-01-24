РПЦ рекомендовала перевести все массовые мероприятия в московских храмах в онлайн

Московская епархия РПЦ рекомендовала ограничить или перевести все массовые мероприятия в приходах и монастырях в онлайн-формат. Это связано с ростом заболеваемости COVID-19, передает ТАСС.

Перевести в онлайн советуют в первую очередь занятия в воскресных школах в тех храмах, где большое количество учащихся и «не вполне приспособленные» для этого помещения. Онлайн-формат полезен тем, что «ограничивает пересечение людей», пояснили в РПЦ.

Накануне в России выявили 63 205 новых случаев коронавируса — это почти на 6000 превосходит предыдущий антирекорд, установленный накануне. В Москве тоже новый максимум за пандемию — 17 528 заразившихся.

В октябре прошлого года, когда так же наблюдался рост случаев COVID-19, в РПЦ отказались от новых ограничений. C лета 2020-го в храмах действовали особые санитарные меры — масочный режим, дистанцирование, а также дезинфекция церковной утвари и помещений.