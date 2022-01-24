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«Главклубу» грозит временное закрытие из‑за нарушения антиковидных мер

Виктория Шанина
Сегодня в 10:57

Концертную площадку «Главклуб» могут закрыть на 90 суток за нарушение мер профилактики коронавируса. Об этом пишет РИА «Новости» со ссылкой на главного инспектора Объединения административно-технических инспекций (ОАТИ) Антона Романова.

Нарушения в клубе были выявлены во время концерта группы Ssshhhiiittt!. В том числе посетители находились на мероприятии без масок и не соблюдали социальную дистанцию.

«Одновременно на концертной площадке, по визуальной оценке, находилось более 2000 человек, что физически не позволяло организаторам обеспечить на площадке соблюдение санитарно-гигиенических и противоэпидемических мероприятий», — заявил Романов.

За подобные нарушения клубу грозит штраф в размере 300 тыс. рублей. В случае установления фактов причинения вреда здоровью может быть назначен штраф до 1 млн рублей или приостановление деятельности на срок до 90 суток.

С начала года под угрозой закрытия в Москве также оказались как минимум два заведения — бары «Мумий Тролль» и «Гадкий кайот». Во втором, ко всему прочему, оказывали услуги по курению кальянов, что запрещено во время пандемии.

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