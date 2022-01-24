«Главклубу» грозит временное закрытие из‑за нарушения антиковидных мер

Концертную площадку «Главклуб» могут закрыть на 90 суток за нарушение мер профилактики коронавируса. Об этом пишет РИА «Новости» со ссылкой на главного инспектора Объединения административно-технических инспекций (ОАТИ) Антона Романова.

Нарушения в клубе были выявлены во время концерта группы Ssshhhiiittt!. В том числе посетители находились на мероприятии без масок и не соблюдали социальную дистанцию.

«Одновременно на концертной площадке, по визуальной оценке, находилось более 2000 человек, что физически не позволяло организаторам обеспечить на площадке соблюдение санитарно-гигиенических и противоэпидемических мероприятий», — заявил Романов.

За подобные нарушения клубу грозит штраф в размере 300 тыс. рублей. В случае установления фактов причинения вреда здоровью может быть назначен штраф до 1 млн рублей или приостановление деятельности на срок до 90 суток.

С начала года под угрозой закрытия в Москве также оказались как минимум два заведения — бары «Мумий Тролль» и «Гадкий кайот». Во втором, ко всему прочему, оказывали услуги по курению кальянов, что запрещено во время пандемии.