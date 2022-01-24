«Абрау-Дюрсо» запустила производство и продажу косметики

Группа компаний «Абрау-Дюрсо» начала выпуск косметики под названием Abrau Cosmetics. Производят товары в Новороссийске, а продают в Москве, Воронеже, Архангельске, Краснодаре и других городах. Об этом передают «Ведомости» со ссылкой на заявление компании.

Бренд выпускает ограниченную серию косметики и продает в наборах. Туда входят масло для тела, скраб, крем для рук и бальзам для губ за 5400 рублей, комплект из двух предметов обойдется в 2600 рублей. В компании планируют расширить ассортимент до 20 товаров и сделать косметический бренд федерального уровня.

«Абрау-Дюрсо» хочет использовать виноград как основной компонент косметики, поэтому в составе есть масло виноградной косточки и содержащийся в плодах антиоксидант ресвератрол.

Компания не раскрывает размер инвестиций, но эксперты оценивают вложения в запуск и раскрутку в 10–20 млн и 500 млн рублей соответственно. «Абрау-Дюрсо» планирует работать с маркетплейсами и продавать товары в спа и салоны красоты.