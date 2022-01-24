Хакеры взломали страницу премьер-министра Австралии в WeChat. Власти обвиняют Китай

Мошенники взломали и переименовали учетную запись премьер-министра Австралии Скотта Моррисона в китайской соцсети WeChat. Власти страны обвиняют правительство Китая в «иностранном вмешательстве», сообщает телеканал ABC.

Отмечается, что хакеры назвали аккаунт «Новая жизнь австралийских китайцев». Описании профиля теперь гласит: «Предоставление информации о жизни в Австралии для китайской общины».

По словам председателя парламентской комиссии по разведке и безопасности Джеймса Патерсона, WeChat владеет компания Tencent, которая является одной из самых контролируемых в Китае. Он также заявил, что соцсеть используется для слежки за китайцами, проживающими за границей.

«По-моему, очень явно видно, что это действия китайского правительства… Это эффективное иностранное вмешательство в нашу демократию в год выборов», — сказал Патерсон.

Федеральный депутат от Лейбористской партии Марк Батлер добавил, что оппозиция обеспокоена этим вопросом и будет добиваться брифинга. Он отметил, что, по некоторым данным, взлом произошел еще полгода назад, и правительство должно отчитаться.