Умер модельер и фотограф Тьерри Мюглер

В возрасте 73 лет скончался французский модельер и фотограф Тьерри Мюглер. Он умер по естественным причинам, пишет The Guardian со ссылкой на его агента.

Мюглер родился в Страсбурге в декабре 1948 года. В 20 лет он переехал в Париж, где начал работать модным стилистом, а в 1973 году создал свою первую коллекцию женской одежды под названием «Cafe de Paris». В ней прослеживались мотивы 50-х, дополненные современными элементами, а также сексуальными и женственными образами, которые стали характерны для его собственного стиля в будущем.

Частым источником вдохновения для дизайнера было ЛГБТК-сообщество. Еще в 80-х годах Мюглер приглашал трансгендерных моделей на свои показы. Также он часто сотрудничал с драг-художниками.

«Он был вне времени и опережал свое время. Он знал все о гендерной повестке, и его одежда отражала сексуальность конца 70-х и начала 80-х годов», — заявила в интервью New York Times супермодель Джерри Холл, лицо парфюма Angel Mugler.

В 1974-м появился бренд Thierry Mugler, а к концу 1990-х он начал ассоциироваться больше с парфюмом, чем с одеждой, благодаря аромату Angel, ставшему бестселлером. В 1997 году права на него приобрел косметический гигант Clarins, но сам аромат и его вариации до сих пор остаются популярными.

В 2002 году модное подразделение Mugler закрылось, но в 2010-м, под творческим руководством стилиста Николы Формикетти, бренд был возрожден. В 2019-м в Монреале дебютировала крупная ретроспективная выставка «Thierry Mugler: Couturissime», посвященная дизайнеру и его работам.

И хотя Мюглер ушел из лейбла, который носил его имя, он не перестал делать одежду. Например, в конце 2000-х он разработал научно-фантастический наряд Байонсе для ее шоу, создавал костюмы для Леди Гаги и Карди Би. В 2019 он придумал образ для Ким Кардашьян на Met Gala.

В начале этой недели Тьерри Мюглер должен был объявить о новом сотрудничестве.