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Президент Армении Армен Саркисян уходит в отставку

Семён Гудошников
Сегодня в 19:16

Президент Армении Армен Саркисян заявил, что уходит в отставку. Об этом говорится в заявлении, размещенном на его сайте.

Саркисян пояснил, что его уход с поста президента связан с тем, что у него нет инструментов для влияния на внутреннюю и внешнюю политику в «нынешний сложный для страны и нации период».

«Я очень долго думал, и после почти четырех лет активной работы принял решение подать в отставку с поста президента Армении. Это абсолютно не эмоциональное решение, и исходит из определенной логики», — заявил политик.

По его словам, «институт президента не должен быть объектом сплетен и теорий заговора, отвлекая тем самым внимание общественности от самых важных вопросов». Саркисян поблагодарил всех граждан, в особенности солдат и офицеров, за «стойкость, выдержку и мужество в эти непростые для страны времена».

Согласно Конституции Армении, после отставки президента до вступления в должность новоизбранного президента его пост занимает Председатель Национального Собрания. Сейчас им является Ален Симонян.

Армения — парламентская республика, исполнительная власть в ней осуществляется правительством во главе с премьер-министром, сейчас это Никола Пашинян. Президент является номинальным главой государства. Он избирается парламентом страны сроком на 7 лет, Саркисян был назначен на этот пост в апреле 2018 года. Когда пройдут внеочередные выборы президента, пока неизвестно.

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