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VHS-эстетика в красных тонах: Placebo экранизировали сингл «Try Better Next Time»

Семён Гудошников
Сегодня в 19:11

Placebo экранизировали еще один сингл с грядущего альбома. Клип на «Try Better Next Time», в отличие от «синего» «Surrounded by Spies» и «зеленого» «Beautiful James», выполнен преимущественно в красных тонах.

В видео, поставленном Оскаром Сансомом, Брайан Молко, Стефан Олсдал и приглашенные музыканты исполняют «Try Better Next Time» вживую. Все это происходит в окружении старых телевизоров, на которых выступление Placebo транслируется зернистом в VHS-качестве.

«Try Better Next Time» войдет в грядущий альбом коллектива «Never Let Me Go», релиз которого намечен на 25 марта. Предыдущая пластинка группы — «Loud Like Love» — увидела свет в 2013-м.

В интервью The Guardian Молко заявил, что предстоящая запись затронет темы изменения климата, социального неравенства и общества, которое находится под постоянным наблюдением.

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