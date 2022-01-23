VHS-эстетика в красных тонах: Placebo экранизировали сингл «Try Better Next Time»

Placebo экранизировали еще один сингл с грядущего альбома. Клип на «Try Better Next Time», в отличие от «синего» «Surrounded by Spies» и «зеленого» «Beautiful James», выполнен преимущественно в красных тонах.

В видео, поставленном Оскаром Сансомом, Брайан Молко, Стефан Олсдал и приглашенные музыканты исполняют «Try Better Next Time» вживую. Все это происходит в окружении старых телевизоров, на которых выступление Placebo транслируется зернистом в VHS-качестве.