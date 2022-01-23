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«Омикрон» бьет антирекорды, Miss Kittin прерывает молчание и другие новости дня

Семён Гудошников
Сегодня в 17:49

В России выявили 63 205 новых случаев коронавируса — это почти на 6000 превосходит предыдущий антирекорд, установленный накануне. В Москве тоже новый максимум за пандемию — 17 528 заразившихся.

Глава Центра Гамалеи Александр Гинцбург заявил, что «Омикрон» не приведет к концу пандемии. Чем чаще вирус передается, тем больше вероятность появления новых штаммов, пояснил он.

В Москве в возрасте 82 лет умер фотожурналист Владимир Лагранж — классик отечественной фотографии, чьи снимки публиковались во множестве советских и зарубежных изданий.

В селе Домна Забайкальского края бездомные собаки загрызли семилетнюю девочку. Местные жители начали самостоятельно отстреливать животных.

75-летний француз Жан-Жак Савен погиб, пытаясь во второй раз пересечь Атлантический океан на весельной лодке. Свое предприятие он называл «способом посмеяться над старостью».

В Турции арестовали журналистку за пословицы, которые она произнесла в прямом эфире. Генпрокуратура сочла, что слова «Корона голове ума не прибавляет» оскорбляют президента Эрдогана.

Илон Маск в твиттере предложил жителям Тонга восстановить интернет. Но ответа от них не получил, потому что на острове нет интернета.

Пользователи Reddit помогли 70-летнему игроку в World of Warcraft вернуть доступ к аккаунту. Модераторы заблокировали пенсионера, посчитав его ботом из‑за медленной игры.

В сети появился отрывок из «Бэтмена» Мэтта Ривза. В видео, которое длится чуть больше 2 минут, показали атаку Загадочника.

Miss Kittin анонсировала третий совместный альбом с The Hacker. Первый сингл (и атмосферный клип с черно-белыми кадрами Берлина) — уже в сети.

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