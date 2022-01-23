На Reddit помогли пожилому игроку в World of Warcraft вернуть аккаунт, заблокированный по ошибке

На Reddit помогли 70-летнему игроку в World of Warcraft вернуть доступ к аккаунту. Модераторы заблокировали пожилого геймера, потому что посчитали того ботом из‑за медленной игры.

Пользователь с ником Mydadwasbanned выложил пост с заголовком «Моего папу забанили за то, что он „бот“… Он не бот, он просто старый». Там он рассказал, что его отца заблокировали на полгода в World of Warcraft, в который он играет с момента выхода дополнения Burning Crusade в 2007 году.

«Он 70-летний чувак, который любит квесты и прокачивать новых персонажей. Еще он почти не говорит в чате. Со стороны… да, он похож на бота. Но он просто старый любитель фэнтезийные элементов игры и мира. Сейчас у него, вероятно, около 10 охотников», — написал сын пожилого геймера.

Служба поддержки отказывала в помощи пенсионеру и всем его сыновьям. Тогда на помощь вызвались посетители форума, хоть сначала и не верили в правдивость истории. Комментаторам удалось «достучаться» до сотрудника Blizzard на Reddit — и это сработало: изучив проблему и пообщавшись с пострадавшим, учетную запись разблокировали и извинились за ошибку.

Несколько дней назад Microsoft сообщил о намерении купить разработчика видеоигр Activision Blizzard за рекордные 68,7 миллиарда долларов. Вероятно, покупка связана с бушевавшим весь прошлый год и не утихшим до сих пор сексуальным скандалом в компании-разработчике, но сделку объясняют созданием метавселенной.