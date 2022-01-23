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В Забайкалье бездомные собаки загрызли семилетнюю девочку. Местные жители начали их отстреливать

Семён Гудошников
Сегодня в 16:17

Следственный комитет возбудил уголовное дело из‑за гибели семилетней девочки в поселке Домна Забайкальского края. Дело расследуется по части 2 статьи 293 УК — халатность, повлекшая по неосторожности смерть человека.

Сообщение о пропаже девочки поступило в полицию 22 января около 17 часов. Через полчаса ее тело со следами нападения животных было обнаружено на одном из пустырей. Предположительно, девочку загрызли бездомные собаки.

После инцидента в регионе прошел народный сход, пишет «Тайга. инфо». Местные жители говорят, что проблема с бродячими животными не решалась много лет. Люди неоднократно жаловались, но никакие меры не предпринимались.

«Чита.ру» сообщает, что жители отправились самостоятельно отстреливать бездомных собак. Несколько человек заявили, что слышали выстрелы. «Вышла поехать на такси до администрации, услышала, что стреляли, забежала обратно в подъезд, пока такси не приехало», — сказала одна из жительниц села.

Глава Забайкальского Края Александр Осипов встретился с сельчанами и пообещал, что будет довиваться изменения федерального закона, касающегося бездомных животных. По его словам, в законе есть изъяны, «которые не позволяют нам удалить собак с улиц».

Чиновник добавил, что собаки с территории Домны будут оперативно убраны, для перевозки людей в школу выделят дополнительный автобус, а неосвещенные улицы села, оснастят освещением. Одной из причин скопления бездомных собак он назвал мусор, и пообещал уделить особое внимание графику его вывоза.

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