В Забайкалье бездомные собаки загрызли семилетнюю девочку. Местные жители начали их отстреливать

Следственный комитет возбудил уголовное дело из‑за гибели семилетней девочки в поселке Домна Забайкальского края. Дело расследуется по части 2 статьи 293 УК — халатность, повлекшая по неосторожности смерть человека.

Сообщение о пропаже девочки поступило в полицию 22 января около 17 часов. Через полчаса ее тело со следами нападения животных было обнаружено на одном из пустырей. Предположительно, девочку загрызли бездомные собаки.

После инцидента в регионе прошел народный сход, пишет «Тайга. инфо». Местные жители говорят, что проблема с бродячими животными не решалась много лет. Люди неоднократно жаловались, но никакие меры не предпринимались.