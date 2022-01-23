Французская диджей Miss Kittin выпустила новый совместный трек с электронным продюсером The Hacker, который тоже родом из Франции. Он получил название «Ostbahnhof» и прервал почти четырехлетнее молчание артистки.
На ютьюб-канале Kittin появился черно-белый клип на композицию. В нем использованы снимки Берлина парижского фотографа Астрид Стаес.
Одновременно Kittin и Hacker анонсировали альбом «Third Album», релиз которого намечен на 25 марта. Предыдущие совместные пластинки творческого дуэта выходили в 2001 и 2013 годах.
Miss Kittin работает в жанрах электроклэш и техно. Среди особенностей ее творчества — минималистичная музыка, узнаваемый вокальный стиль (почти безэмоциональный речитатив) и остросоциальные, часто циничные тексты.