75-летний француз погиб, пытаясь во второй раз пересечь Атлантику на лодке

75-летний французский путешественник Жан-Жак Савен погиб, пытаясь во второй раз пересечь Атлантический океан на весельной лодке. Об этом сообщает Русская служба Би-би-си.

Перевернувшуюся лодку француза нашли рядом с Азорскими островами, примерно в полутора тысячах километров от Португалии, откуда стартовал искатель приключений.

В ночь на четверг Савен выпустил два аварийных буйка, подавших сигналы бедствия. С тех пор связь с ним прервалась. Обстоятельства и причины гибели путешественника пока не известны.

До этого, в среду, он писал в фейсбуке о проблемах с солнечной панелью и сильных ветрах, которые удлинили его путешествие на 900 километров. Однако он заверил читателей, что ничего страшного нет, и он устранит неполадки, когда доберется до столицы Азорских островов, Понта-Делгадо.

В конце 2018 — начале 2019 года он уже пересекал Атлантический океан в неуправляемой капсуле, похожей на бочку. Тогда на его путешествие ушло примерно 4 месяца.

Во второй раз переплыть Атлантику он планировал за три месяца. Это предприятие он называл «способом посмеяться над старостью».