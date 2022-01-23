перейти на мобильную версию сайта
да
нет
новости
Новости
Канье Уэст требует от Netflix возможность отредактировать финальную версию документалки о себе 15:03
«Корона голове ума не прибавляет»: в Турции журналистку арестовали за пословицы 14:45
Miss Kittin анонсировала третий совместный альбом с The Hacker. Первый сингл — «Ostbahnhof» 14:28
Адель созвонилась с фанатами и лично извинилась за перенос концерта в Лас-Вегасе 14:02
jeanjacquessavin2021/Instagram
75-летний француз погиб, пытаясь во второй раз пересечь Атлантику на лодке 13:33
Умер Владимир Лагранж — классик отечественной фотографии 12:55
Глава Центра Гамалеи: «Омикрон» не положит конец пандемии коронавируса 12:10
В России выявили более 60 тыс. новых случаев COVID-19. Суточный антирекорд увеличился почти на 6000 11:53
Усталость, кашель и насморк: врачи назвали симптомы «Омикрона» у детей 11:05
Steve Jurvetson/Flickr
Илон Маск в твиттере предложил жителям Тонга восстановить интернет, но ответа от них не получил 10:10
В сети выложили отрывок из «Бэтмена» Мэтта Ривза 9:15
Кирстен Данст снимется в боевике Алекса Гарленда «Гражданская война». Фильмом занимается студия A24 Вчера в 20:26
Фанаты Аны де Армас подали в суд на Universal. Актрису показали в трейлере, но в фильме ее не было Вчера в 19:33
Робби Уильямс продаст три картины Бэнкси из своей коллекции Вчера в 18:55
Санкции Зеленского против 52 россиян, перенос «Миссия невыполнима» и другие новости дня
Вчера в 18:40 дайджест
Видео: Эндрю Гарфилд репетирует номер из «Тик-так… БУМ!». Хореограф рассказал задумку танца Вчера в 17:01
Мишустин поручил ФАС проверить обоснованность цен на ПЦР-тесты Вчера в 16:48
Павел Дуров прокомментировал предложение ЦБ о запрете оборота криптовалют в России Вчера в 15:41
Премьеры седьмой и восьмой частей «Миссия невыполнима» отложили почти на год из‑за пандемии Вчера в 15:34
Netflix/YouTube
Любовные треугольники и раскрытые тайны: смотрим трейлер второго сезона «Милых магнолий» Вчера в 14:55
Отключить рекламу

75-летний француз погиб, пытаясь во второй раз пересечь Атлантику на лодке

Семён Гудошников
Сегодня в 13:33

75-летний французский путешественник Жан-Жак Савен погиб, пытаясь во второй раз пересечь Атлантический океан на весельной лодке. Об этом сообщает Русская служба Би-би-си.

Перевернувшуюся лодку француза нашли рядом с Азорскими островами, примерно в полутора тысячах километров от Португалии, откуда стартовал искатель приключений.

В ночь на четверг Савен выпустил два аварийных буйка, подавших сигналы бедствия. С тех пор связь с ним прервалась. Обстоятельства и причины гибели путешественника пока не известны.

До этого, в среду, он писал в фейсбуке о проблемах с солнечной панелью и сильных ветрах, которые удлинили его путешествие на 900 километров. Однако он заверил читателей, что ничего страшного нет, и он устранит неполадки, когда доберется до столицы Азорских островов, Понта-Делгадо.

В конце 2018 — начале 2019 года он уже пересекал Атлантический океан в неуправляемой капсуле, похожей на бочку. Тогда на его путешествие ушло примерно 4 месяца.

Во второй раз переплыть Атлантику он планировал за три месяца. Это предприятие он называл «способом посмеяться над старостью».

Рекомендации партнеров
События недели на afisha.ru
боевик
King's Man: Начало
Приквел молодежной шпионской франшизы
рок
Imagine Dragons
Гудящий проповеднический инди-рок с бешеной популярностью
рок
«Брат-2: Живой Soundtrack»: «Сплин», «Би-2», Вячеслав Бутусов
Песни из главного фильма постсоветской России живьем
детектив
Аллея кошмаров
Брэдли Купер сходит с ума в новом фильме Гильермо дель Торо
современная драма
Солнечная линия
Минималистичный спектакль по пьесе Ивана Вырыпаева о том, как мы друг друга не слышим
детектив
Крик
Переосмысление главного постмодернистского слешера 1990-х

Другие материалы по темам

Теги
Русская служба BBC
Афиша Daily Рекламодателям Редакция Теги Авторы Рубрики Спецпроекты Архив
Мобильная версия
Проекты «Афиши» Afisha.ru Афиша Дети Приложение «Афиши» Путеводители «Афиши» Афиша-Сериалы Eda.ru Пикник «Афиши»
Нашли ошибку? Выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
© 1999–2022 ООО «Компания Афиша» Пользовательское соглашение
Ошибка в тексте
Отправить