В Москве в возрасте 82 лет скончался фотожурналист Владимир Лагранж. Об этом сообщила в фейсбуке основательница Центра фотографии имени братьев Люмьер Наталья Григорьева-Литвинская. Причины смерти она не уточнила.

«Нас разделяло много лет, но Лагранж был для меня самим русским, самым московским, самым родным после моей большой семьи. Такие люди и делали этот город моей родиной, в которую хочется возвращаться. Мы сделали очень много вместе, но еще больше не успели», — написала Литвинская.

Владимир Лагранж родился в Москве в 1939 году. В 1959–1963 годах работал в фотохронике ТАСС. В 1963 году участвовал в своей первой международной выставке в Будапеште, где получил золотую медаль за фотографию «Меленькие балерины».

С 1963-го по 1989 год был специальным фотокорреспондентом журнала «Советский союз». Затем работал в журнале «Родина» и в московском бюро французского агентства «Сипа Пресс».

Лагранжа считают классиком отечественной фотографии. Его снимки публиковали многие советские и зарубежные журналы, включая «Литературную газету», «Комсомольскую правду», АПН, «Paris Match» и «Freie Welt».