Глава Центра Гамалеи: «Омикрон» не положит конец пандемии коронавируса

Директор Центра имени Гамалеи Александр Гинцбург заявил, что распространение штамма «Омикрон» не приведет к концу пандемии коронавируса. Его слова передает «Интерфакс».

«Он [„Омикрон“] нам не поможет выйти из пандемии по той простой причине, что чем больше он размножается и чем чаще он передается, тем с большей вероятностью могут возникнуть новые штаммы», — сказал академик РАН.

Гинцбург «в сотый раз повторяет», что для выхода России из пандемии нужно, чтобы в ближайшее время 75-80% россиян привились от COVID-19. Если этого не случится, то ученый не может гарантировать, что нового и, возможно, более опасного штамма не появится.

«И самое главное — не просто охват, а темпы вакцинации. Охват должен быть сопряжен с темпами вакцинации. Вакцинацию надо смотреть за шесть месяцев, как правильно нам говорит министерство здравоохранения», — сказал Гинцбург. По состоянию на 21 января уровень коллективного иммунитета в стране составлял 64,4%.

По его мнению, для невакцинированных людей из групп риска «Омикрон» так же опасен , как и «Дельта».

Сегодня, 23 января, в России выявили 63 205 случаев коронавируса — это почти на 6000 больше вчерашнего антирекорда. В Москве тоже новый максимум за пандемию — 17 528 заразившихся.