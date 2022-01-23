Усталость, кашель и насморк: врачи назвали симптомы «Омикрона» у детей

Самые частые симптомы, которые появляются у детей после заражения «Омикроном» — это усталость и головная боль, кашель и насморк. К таким заключениям пришли исследователи Zoe COVID Symptom Study, пишет Business Insider.

Данные собирались в мобильном приложении, в котором жители Великобритании сообщали о своих симптомах. Пользователи отмечали, что у детей 8-12 лет после «Омикрона» появлялись усталость, головная боль, насморк, чихание, высокая температура тела, кашель или боли в горле.

Другие медицинские эксперты, с которыми поговорили журналисты, отметили менее распространенные симптомы — проблемы с кишечником, включая диарею, и сыпь. В некоторых случаях у детей развивалось острое воспаление верхних и нижних дыхательных путей, сопровождающееся кашлем, напоминающим лай.

По словам профессора медицины в Королевском колледже Лондона Эммы Дункан, данные не учитывают бессимптомные случаи COVID-19. Большинство детей в исследовании были привиты, но у непривитых детей симптомы были «очень похожи».

Business Insider поговорил с другими детскими врачами, которые описали схожие симптомы при заражении ребенка «Омикроном». Глава детского отделения интенсивной терапии для детей в Сиэтле Джон МакГуайр добавил, что также могут появится кишечное расстройство, лихорадка и сыпь. Родители должны внимательно следить за развитием недугов.