Илон Маск в твиттере предложил жителям Тонга восстановить интернет, но ответа от них не получил

15 января в Тихом океане произошло извержение подводного вулкана. Образовавшиеся волны накрыли остров Тонго, оставив жителей без электричества и интернета. Чтобы помочь отрезанным от мира островитянам, Илон Маск предложил им свою помощь в твиттере.
Цунами повредило подводный оптоволоконный кабель. Из‑за этого более 100 тыс. Тонги остались без доступа к интернету, а на восстановительные работы понадобится больше месяца.
Маск имел в виду спутники Starlink, которых на орбите уже более 1900 штук. С помощью терминалов пользователи могут подключаться к ним, а потом сидеть в интернете со скоростью загрузки и выгрузки, приближающейся к скорости широкополосного доступа.
Обращение Маска в соцсетях посчитали странным. Как жители Тонги ответят на его предложение, которое он оставил в твиттере, если у них нет интернета.
Некоторые пользователи предположили, что у некоторых чиновников Тонги все же есть выход в интернет. Это оказалось правдой: помощи просил представитель королевства в Новой Зеландии. Он отправил бизнесмену письмо с точно такой же просьбой, с которой обратился к жителям острова сам Маск.
Согласно правительственному пресс-релизу, местные чиновники Тонги уже используют ограниченные услуги спутникового интернета для связи с внешним миром. Телефонная связь тоже потихоньку восстанавливается. Однако большинство жителей острова по-прежнему не имеют доступа к интернету.