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В сети выложили отрывок из «Бэтмена» Мэтта Ривза

Рустам Абдуллин
Сегодня в 9:15

В сети появился отрывок из «Бэтмена» Мэтта Ривза, премьера которого запланирована на 3 марта. В видео, которое длится чуть больше 2 минут, показали атаку атаку Загадочника.

События в сцене разворачиваются на похоронах мэра Готэма Дона Митчелла-младшего, одной из жертв Загадочника. Брюс Уэйн видит силуэт злодея и слышит крики на улице, понимая, что тот устроил нападение.

В следующее мгновение церемония в церкви прерывается: в здание врезается джип, снося все на своем пути. Из машины с перемотанным скотчем ртом, испуганными глазами и бомбой на груди выходит окружной прокурор Джил Колсон.

Warner Bros. не выпускала отрывок отдельным роликом в соцсетях, а встроило в рекламу на ютьюбе, которую и записали пользователи, а потом выложили в сеть.

Ранее стало известно, что «Бэтмен» получил рейтинг PG-13 (для детей до 13 лет просмотр не желателен) из‑за сцен насилия, ругательств, упоминания наркотиков и «непристойных тем».

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