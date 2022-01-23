В сети выложили отрывок из «Бэтмена» Мэтта Ривза

В сети появился отрывок из «Бэтмена» Мэтта Ривза, премьера которого запланирована на 3 марта. В видео, которое длится чуть больше 2 минут, показали атаку атаку Загадочника.
События в сцене разворачиваются на похоронах мэра Готэма Дона Митчелла-младшего, одной из жертв Загадочника. Брюс Уэйн видит силуэт злодея и слышит крики на улице, понимая, что тот устроил нападение.
В следующее мгновение церемония в церкви прерывается: в здание врезается джип, снося все на своем пути. Из машины с перемотанным скотчем ртом, испуганными глазами и бомбой на груди выходит окружной прокурор Джил Колсон.
Warner Bros. не выпускала отрывок отдельным роликом в соцсетях, а встроило в рекламу на ютьюбе, которую и записали пользователи, а потом выложили в сеть.
Ранее стало известно, что «Бэтмен» получил рейтинг PG-13 (для детей до 13 лет просмотр не желателен) из‑за сцен насилия, ругательств, упоминания наркотиков и «непристойных тем».