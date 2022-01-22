Кирстен Данст снимется в боевике Алекса Гарленда «Гражданская война». Фильмом занимается студия A24

Кирстен Данст сыграет в боевике «Гражданская война» режиссера Алекса Гарленда. Фильм выпустит студия A24, пишет Variety.

Данст появится в картине вместе с Пабло Эскобаром Вагнером Моура, Стивеном Хендерсоном и Кэйли Спэни. Сценарий написал сам Гарленд. О сюжете известно лишь то, что действия будут происходить в Америке недалекого будущего.

В 2016 году Гарленд был номинирован на премию «Оскар» за лучший сценарий фильма «Из машины». Лента также получила награду за визуальные эффекты. Среди его предстоящих проектов — «Мужчины» с Джесси Бакли и Рори Киннером в главных ролях, который выйдет в конце этого года.

«Гражданская война» станет третьим фильмом после «Из машины» и «Мужчин», который Гарленд снимет совместно с A24.