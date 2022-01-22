перейти на мобильную версию сайта
да
нет
новости
Новости
Кирстен Данст снимется в боевике Алекса Гарленда «Гражданская война». Фильмом занимается студия A24 20:26
Фанаты Аны де Армас подали в суд на Universal. Актрису показали в трейлере, но в фильме ее не было 19:33
Робби Уильямс продаст три картины Бэнкси из своей коллекции 18:55
Санкции Зеленского против 52 россиян, перенос «Миссия невыполнима» и другие новости дня
18:40 дайджест
Видео: Эндрю Гарфилд репетирует номер из «Тик-так… БУМ!». Хореограф рассказал задумку танца 17:01
Мишустин поручил ФАС проверить обоснованность цен на ПЦР-тесты 16:48
Павел Дуров прокомментировал предложение ЦБ о запрете оборота криптовалют в России 15:41
Премьеры седьмой и восьмой частей «Миссия невыполнима» отложили почти на год из‑за пандемии 15:34
Netflix/YouTube
Любовные треугольники и раскрытые тайны: смотрим трейлер второго сезона «Милых магнолий» 14:55
ТАСС: в Красноярске арестовали двух старшеклассников, в шутку сообщавших о минировании 14:50
Сиквел «Достать ножи» выйдет в конце этого года на Netflix 14:22
Джонни Депп сыграет короля Франции Людовика XV 13:55
В Москве пройдет зимний деловой своп для предпринимательниц 13:43
ФБР закроет расследование по делу Габби Петито. Ее жених признался в убийстве 12:58
Peacock/YouTube
Вышел тизер «Джо против Кэрол». Это сериал о борьбе «короля тигров» и зоозащитницы 12:48
Российские власти выделят более 600 млрд рублей на развитие транспортной системы в стране 12:03
В России выявили 57 212 новых случаев коронавируса – это максимум за всю пандемию 11:38
WP: США попросили Россию не публиковать их ответ на требования по гарантиями безопасности 11:16
Зеленский ввел санкции против 52 россиян. В их числе оказался Артемий Лебедев 10:53
Apple TV/YouTube
Apple TV показал расширенный трейлер третьего сезона «Дома с прислугой» 9:19
Отключить рекламу

Кирстен Данст снимется в боевике Алекса Гарленда «Гражданская война». Фильмом занимается студия A24

Рустам Абдуллин
Сегодня в 20:26

Кирстен Данст сыграет в боевике «Гражданская война» режиссера Алекса Гарленда. Фильм выпустит студия A24, пишет Variety.

Данст появится в картине вместе с Пабло Эскобаром Вагнером Моура, Стивеном Хендерсоном и Кэйли Спэни. Сценарий написал сам Гарленд. О сюжете известно лишь то, что действия будут происходить в Америке недалекого будущего.

В 2016 году Гарленд был номинирован на премию «Оскар» за лучший сценарий фильма «Из машины». Лента также получила награду за визуальные эффекты. Среди его предстоящих проектов — «Мужчины» с Джесси Бакли и Рори Киннером в главных ролях, который выйдет в конце этого года.

«Гражданская война» станет третьим фильмом после «Из машины» и «Мужчин», который Гарленд снимет совместно с A24.

Рекомендации партнеров
События недели на afisha.ru
боевик
King's Man: Начало
Приквел молодежной шпионской франшизы
рок
Imagine Dragons
Гудящий проповеднический инди-рок с бешеной популярностью
рок
«Брат-2: Живой Soundtrack»: «Сплин», «Би-2», Вячеслав Бутусов
Песни из главного фильма постсоветской России живьем
детектив
Аллея кошмаров
Брэдли Купер сходит с ума в новом фильме Гильермо дель Торо
современная драма
Солнечная линия
Минималистичный спектакль по пьесе Ивана Вырыпаева о том, как мы друг друга не слышим
детектив
Крик
Переосмысление главного постмодернистского слешера 1990-х
Афиша Daily Рекламодателям Редакция Теги Авторы Рубрики Спецпроекты Архив
Мобильная версия
Проекты «Афиши» Afisha.ru Афиша Дети Приложение «Афиши» Путеводители «Афиши» Афиша-Сериалы Eda.ru Пикник «Афиши»
Нашли ошибку? Выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
© 1999–2022 ООО «Компания Афиша» Пользовательское соглашение
Ошибка в тексте
Отправить