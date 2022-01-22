Санкции Зеленского против 52 россиян, перенос «Миссия невыполнима» и другие новости дня

За последние сутки в России выявили 57 212 случаев коронавируса — это максимальный суточный показатель за всю пандемию. В Москве также установлен антирекорд — 16 094 заболевших.

Михаил Мишустин попросил ФАС проверить обоснованность стоимости тестирования на COVID-19. Себестоимость анализов составляет всего 170–350 рублей, а сам тест — от 1200 до 1890 рублей.

Владимир Зеленский ввел персональные санкции против 52 граждан России, среди которых оказались Артемий Лебедев и Юрий Чайка. Ограничения предполагают блокировку их активов.

В Красноярске арестовали двух старшеклассников, в шутку сообщавших о минировании школ и ТЦ. По данным ТАСС, подростки хорошо учатся в школе, растут в благополучных семьях и правонарушений ранее не совершали.

Павел Дуров прокомментировал инициативу Центробанка о запрете крипты в России. По его словам, такое решение «приведет к оттоку из страны IT-специалистов и уничтожит ряд отраслей высокотехнологичной экономики».

ФБР намерено закрыть дело об убийстве Габби Петито. Ее жених Брайан Лондри взял на себя ответственность за преступление в своих записях, которые он оставил перед самоубийством.

Седьмую и восьмую части «Миссия невыполнима» перенесли почти на год — до 14 июля 2023-го и 28 июня 2024-го. Несложно догадаться, что всему виной пандемия коронавируса.

Сиквел «Достать ножи» c Дэниелом Крейгом выйдет в последнем квартале 2022 года. Премьера состоится на Netflix, а перед этим ленту хотят показать на кинофестивалях.

Джонни Депп сыграет короля Людовика XV в новой картине режиссера драмы «Мой король» Майвенн. Подробности сюжета и название фильма пока не раскрываются, но известно, что основным местом действия станет Версальский дворец.

Сегодня вышло несколько новых трейлеров сериалов, которые выйдут в этом году. Apple TV показал расширенный ролик третьего сезона «Дома с прислугой», Peacock выпустил первый тизер «Джо против Кэрол», Netflix поделился трейлером второго сезона ромкома «Милые магнолии».

В сети появилось видео репетиции Эндрю Гарфилда и Робина де Хесуса музыкального номера из «Тик-так… БУМ!». Хореограф рассказал, что в танце заложена идея братской любви, ведь оба персонажа дружат с детства.