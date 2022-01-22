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Санкции Зеленского против 52 россиян, перенос «Миссия невыполнима» и другие новости дня
18:40 дайджест
Видео: Эндрю Гарфилд репетирует номер из «Тик-так… БУМ!». Хореограф рассказал задумку танца 17:01
Мишустин поручил ФАС проверить обоснованность цен на ПЦР-тесты 16:48
Павел Дуров прокомментировал предложение ЦБ о запрете оборота криптовалют в России 15:41
Премьеры седьмой и восьмой частей «Миссия невыполнима» отложили почти на год из‑за пандемии 15:34
Netflix/YouTube
Любовные треугольники и раскрытые тайны: смотрим трейлер второго сезона «Милых магнолий» 14:55
ТАСС: в Красноярске арестовали двух старшеклассников, в шутку сообщавших о минировании 14:50
Сиквел «Достать ножи» выйдет в конце этого года на Netflix 14:22
Джонни Депп сыграет короля Франции Людовика XV 13:55
В Москве пройдет зимний деловой своп для предпринимательниц 13:43
ФБР закроет расследование по делу Габби Петито. Ее жених признался в убийстве 12:58
Peacock/YouTube
Вышел тизер «Джо против Кэрол». Это сериал о борьбе «короля тигров» и зоозащитницы 12:48
Российские власти выделят более 600 млрд рублей на развитие транспортной системы в стране 12:03
В России выявили 57 212 новых случаев коронавируса – это максимум за всю пандемию 11:38
WP: США попросили Россию не публиковать их ответ на требования по гарантиями безопасности 11:16
Зеленский ввел санкции против 52 россиян. В их числе оказался Артемий Лебедев 10:53
Apple TV/YouTube
Apple TV показал расширенный трейлер третьего сезона «Дома с прислугой» 9:19
Краснодарский журналист рассказал, что его избили полицейские из‑за просьбы показать удостоверения 8:41
На юго-западе Японии произошло землетрясение магнитудой 6,6 7:48
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Дайджест

Санкции Зеленского против 52 россиян, перенос «Миссия невыполнима» и другие новости дня

Рустам Абдуллин
Сегодня в 18:40

За последние сутки в России выявили 57 212 случаев коронавируса — это максимальный суточный показатель за всю пандемию. В Москве также установлен антирекорд — 16 094 заболевших.

Михаил Мишустин попросил ФАС проверить обоснованность стоимости тестирования на COVID-19. Себестоимость анализов составляет всего 170–350 рублей, а сам тест — от 1200 до 1890 рублей.

Владимир Зеленский ввел персональные санкции против 52 граждан России, среди которых оказались Артемий Лебедев и Юрий Чайка. Ограничения предполагают блокировку их активов.

В Красноярске арестовали двух старшеклассников, в шутку сообщавших о минировании школ и ТЦ. По данным ТАСС, подростки хорошо учатся в школе, растут в благополучных семьях и правонарушений ранее не совершали.

Павел Дуров прокомментировал инициативу Центробанка о запрете крипты в России. По его словам, такое решение «приведет к оттоку из страны IT-специалистов и уничтожит ряд отраслей высокотехнологичной экономики».

ФБР намерено закрыть дело об убийстве Габби Петито. Ее жених Брайан Лондри взял на себя ответственность за преступление в своих записях, которые он оставил перед самоубийством.

Седьмую и восьмую части «Миссия невыполнима» перенесли почти на год — до 14 июля 2023-го и 28 июня 2024-го. Несложно догадаться, что всему виной пандемия коронавируса.

Сиквел «Достать ножи» c Дэниелом Крейгом выйдет в последнем квартале 2022 года. Премьера состоится на Netflix, а перед этим ленту хотят показать на кинофестивалях.

Джонни Депп сыграет короля Людовика XV в новой картине режиссера драмы «Мой король» Майвенн. Подробности сюжета и название фильма пока не раскрываются, но известно, что основным местом действия станет Версальский дворец.

Сегодня вышло несколько новых трейлеров сериалов, которые выйдут в этом году. Apple TV показал расширенный ролик третьего сезона «Дома с прислугой», Peacock выпустил первый тизер «Джо против Кэрол», Netflix поделился трейлером второго сезона ромкома «Милые магнолии».

В сети появилось видео репетиции Эндрю Гарфилда и Робина де Хесуса музыкального номера из «Тик-так… БУМ!». Хореограф рассказал, что в танце заложена идея братской любви, ведь оба персонажа дружат с детства.

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