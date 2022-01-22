Видео: Эндрю Гарфилд репетирует номер из «Тик-так, бум!». Хореограф рассказал задумку танца

Variety поделился видео с репетиции одного из номеров мюзикла «Тик-так, бум!». В ролике Эндрю Гарфилд и Робин де Хесус танцуют под песню «No More».
Ниже незначительные спойлеры.
Этот танцевальный номер можно увидеть во время визита Джонатана Ларсона (Гарфилд) в новую квартиру его лучшего друга Майкла (де Хесус). Пока молодой композитор пытается закончить рок-мюзикл, над которым трудится уже восемь лет, Майкл разъезжает по городу на BMW, устроившись на работу с хорошей зарплатой. В песне Майкл предлагает Джонатану задуматься о новой карьере и променять мечту на хороший заработок.
Хореограф Райан Хеффингтон хотел, чтобы танец передавал ощущение легкости тел героев, тем более они «отлично двигаются». По задумке движения актеров должны были создавать «эффект парения и перемещения в пространстве», но песня оказалась достаточно быстрой, поэтому пришлось пожертвовать некоторыми деталями. В танце заложена идея братской любви, ведь оба персонажа дружат с детства.
Репетиции начались еще в 2019 году, но из‑за пандемии производство пришлось приостановить. Когда съемки возобновились, у Хеффингтона появилось время «снова прогнать кусочки» танца.
Хореограф высоко оценил работу актеров: «Они позволили истории ожить благодаря движению, отточенному до деталей». Он подмечал их сильные стороны и помогал, когда что‑то не получилось.
«Тик-так, бум!» вышел на Netflix прошлой осенью. В основу фильма положен одноименный автобиографический мюзикл Джонатана Ларсона. Режиссером выступил композитор и драматург Лин-Мануэль Миранда («Гамильтон», «На высоте мечты»).
Эндрю Гарфилд удостоился статуэтки «Золотого льва» за лучшую мужскую роль в мюзикле.