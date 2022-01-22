Видео: Эндрю Гарфилд репетирует номер из «Тик-так, бум!». Хореограф рассказал задумку танца

Variety поделился видео с репетиции одного из номеров мюзикла «Тик-так, бум!». В ролике Эндрю Гарфилд и Робин де Хесус танцуют под песню «No More».

Ниже незначительные спойлеры.

Этот танцевальный номер можно увидеть во время визита Джонатана Ларсона (Гарфилд) в новую квартиру его лучшего друга Майкла (де Хесус). Пока молодой композитор пытается закончить рок-мюзикл, над которым трудится уже восемь лет, Майкл разъезжает по городу на BMW, устроившись на работу с хорошей зарплатой. В песне Майкл предлагает Джонатану задуматься о новой карьере и променять мечту на хороший заработок.