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Видео: Эндрю Гарфилд репетирует номер из «Тик-так, бум!». Хореограф рассказал задумку танца

Рустам Абдуллин
Сегодня в 17:01

Variety поделился видео с репетиции одного из номеров мюзикла «Тик-так, бум!». В ролике Эндрю Гарфилд и Робин де Хесус танцуют под песню «No More».

Ниже незначительные спойлеры.

Этот танцевальный номер можно увидеть во время визита Джонатана Ларсона (Гарфилд) в новую квартиру его лучшего друга Майкла (де Хесус). Пока молодой композитор пытается закончить рок-мюзикл, над которым трудится уже восемь лет, Майкл разъезжает по городу на BMW, устроившись на работу с хорошей зарплатой. В песне Майкл предлагает Джонатану задуматься о новой карьере и променять мечту на хороший заработок.

Хореограф Райан Хеффингтон хотел, чтобы танец передавал ощущение легкости тел героев, тем более они «отлично двигаются». По задумке движения актеров должны были создавать «эффект парения и перемещения в пространстве», но песня оказалась достаточно быстрой, поэтому пришлось пожертвовать некоторыми деталями. В танце заложена идея братской любви, ведь оба персонажа дружат с детства.

Репетиции начались еще в 2019 году, но из‑за пандемии производство пришлось приостановить. Когда съемки возобновились, у Хеффингтона появилось время «снова прогнать кусочки» танца.

Хореограф высоко оценил работу актеров: «Они позволили истории ожить благодаря движению, отточенному до деталей». Он подмечал их сильные стороны и помогал, когда что‑то не получилось.

Музыкальная сцена, которую репетировали Гарфилд и де Хесус

«Тик-так, бум!» вышел на Netflix прошлой осенью. В основу фильма положен одноименный автобиографический мюзикл Джонатана Ларсона. Режиссером выступил композитор и драматург Лин-Мануэль Миранда («Гамильтон», «На высоте мечты»).

Эндрю Гарфилд удостоился статуэтки «Золотого льва» за лучшую мужскую роль в мюзикле.

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