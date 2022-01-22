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Премьеры седьмой и восьмой частей «Миссия невыполнима» отложили почти на год из‑за пандемии

Рустам Абдуллин
Сегодня в 15:34

Выход седьмой и восьмой частей «Миссия невыполнима» перенесли до 14 июля 2023-го и 28 июня 2024 года. Об этом сообщает Variety.

Уже четвертый по счету перенос в Paramount Pictures объяснили продолжающейся пандемией. Там не уверены, что из‑за распространения «Омикрона» она завершится до премьеры «Миссия невыполнима-7».

В США фильмы должны были выйти 30 сентября 2022-го и 7 июля 2023 года. Новые даты релиза в России пока неизвестны.

Съемки седьмой части блокбастера с Томом Крузом завершились в сентябре 2021 года. Производство должно было начаться еще 20 февраля 2020 года в Венеции, но помешала коронавирус. Затем их продолжили в Великобритании, но и они прерывались.

Помимо Круза, вернувшегося к роли спецагента Итана Ханта, в картинах снялись Саймон Пегг, Хейли Эвтелл, Винг Реймз, Ши Уигхэм, Генри Черни и другие. Режиссером двух частей выступил Кристофер Маккуори.

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