ТАСС: в Красноярске арестовали двух старшеклассников, в шутку сообщавших о минировании

Суд в Красноярске арестовал двух старшеклассников по делу о рассылке сообщений о минировании объектов. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник из оперативных служб.

Мера пресечения для двух учеников 11 класса назначена до 23 февраля. Их подозревают в совершении преступления по уголовное статье о заведомо ложном сообщении об акте терроризма.

Арест двух школьников 2004 года рождения подтвердили в пресс-службе Железнодорожного районного суда Красноярска.

Как пишет агентство, подростки «хорошо учатся в школе, воспитываются в благополучных семьях, за все время обучения правонарушений не совершали».

13 января во всех школах Красноярска и нескольких ТЦ прошла эвакуация после поступивших сообщений о минировании. Всего за пять рабочих дней из‑за ложных сигналов была проведена эвакуация в больше 2,4 тыс. учреждений города и региона.

Накануне источник ТАСС поделился, что в Красноярске задержаны несколько школьников, которые «систематически направляли подобные сообщения» по электронной почте и в другие регионы страны. Baza писала, что подростков вычислили по письму, которые один из них отправил не через VPN. По их словам, они делали это ради шуток.