перейти на мобильную версию сайта
да
нет
новости
Новости
Павел Дуров прокомментировал предложение ЦБ о запрете оборота криптовалют в России 15:41
Премьеры седьмой и восьмой частей «Миссия невыполнима» отложили почти на год из‑за пандемии 15:34
Netflix/YouTube
Любовные треугольники и раскрытые тайны: смотрим трейлер второго сезона «Милых магнолий» 14:55
ТАСС: в Красноярске арестовали двух старшеклассников, в шутку сообщавших о минировании 14:50
Сиквел «Достать ножи» выйдет в конце этого года на Netflix 14:22
Джонни Депп сыграет короля Франции Людовика XV 13:55
В Москве пройдет зимний деловой своп для предпринимательниц 13:43
ФБР закроет расследование по делу Габби Петито. Ее жених признался в убийстве 12:58
Peacock/YouTube
Вышел тизер «Джо против Кэрол». Это сериал о борьбе «короля тигров» и зоозащитницы 12:48
Российские власти выделят более 600 млрд рублей на развитие транспортной системы в стране 12:03
В России выявили 57 212 новых случаев коронавируса – это максимум за всю пандемию 11:38
WP: США попросили Россию не публиковать их ответ на требования по гарантиями безопасности 11:16
Зеленский ввел санкции против 52 россиян. В их числе оказался Артемий Лебедев 10:53
Apple TV/YouTube
Apple TV показал расширенный трейлер третьего сезона «Дома с прислугой» 9:19
Краснодарский журналист рассказал, что его избили полицейские из‑за просьбы показать удостоверения 8:41
На юго-западе Японии произошло землетрясение магнитудой 6,6 7:48
Умерла певица Эльза Суареш. Ей был 91 год 2:22
В Великобритании обнаружили новый подвид «Омикрон»-штамма 1:38
Актера Леонида Куравлева перевели из больницы в хоспис 0:42
AARN GIRI/Unsplash
Суд Шри-Ланки оштрафовал российских ученых на 3,3 млн рублей из‑за сбора насекомых Вчера в 23:22
Отключить рекламу

ТАСС: в Красноярске арестовали двух старшеклассников, в шутку сообщавших о минировании

Рустам Абдуллин
Сегодня в 14:50

Суд в Красноярске арестовал двух старшеклассников по делу о рассылке сообщений о минировании объектов. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник из оперативных служб.

Мера пресечения для двух учеников 11 класса назначена до 23 февраля. Их подозревают в совершении преступления по уголовное статье о заведомо ложном сообщении об акте терроризма.

Арест двух школьников 2004 года рождения подтвердили в пресс-службе Железнодорожного районного суда Красноярска.

Как пишет агентство, подростки «хорошо учатся в школе, воспитываются в благополучных семьях, за все время обучения правонарушений не совершали».

13 января во всех школах Красноярска и нескольких ТЦ прошла эвакуация после поступивших сообщений о минировании. Всего за пять рабочих дней из‑за ложных сигналов была проведена эвакуация в больше 2,4 тыс. учреждений города и региона.

Накануне источник ТАСС поделился, что в Красноярске задержаны несколько школьников, которые «систематически направляли подобные сообщения» по электронной почте и в другие регионы страны. Baza писала, что подростков вычислили по письму, которые один из них отправил не через VPN. По их словам, они делали это ради шуток.

Рекомендации партнеров
События недели на afisha.ru
боевик
King's Man: Начало
Приквел молодежной шпионской франшизы
рок
Imagine Dragons
Гудящий проповеднический инди-рок с бешеной популярностью
рок
«Брат-2: Живой Soundtrack»: «Сплин», «Би-2», Вячеслав Бутусов
Песни из главного фильма постсоветской России живьем
детектив
Аллея кошмаров
Брэдли Купер сходит с ума в новом фильме Гильермо дель Торо
современная драма
Солнечная линия
Минималистичный спектакль по пьесе Ивана Вырыпаева о том, как мы друг друга не слышим
детектив
Крик
Переосмысление главного постмодернистского слешера 1990-х

Другие материалы по темам

Теги
ИТАР-ТАСС
Афиша Daily Рекламодателям Редакция Теги Авторы Рубрики Спецпроекты Архив
Мобильная версия
Проекты «Афиши» Afisha.ru Афиша Дети Приложение «Афиши» Путеводители «Афиши» Афиша-Сериалы Eda.ru Пикник «Афиши»
Нашли ошибку? Выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
© 1999–2022 ООО «Компания Афиша» Пользовательское соглашение
Ошибка в тексте
Отправить