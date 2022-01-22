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Мишустин поручил ФАС проверить обоснованность цен на ПЦР-тесты

Виктория Шанина
Сегодня в 16:48

Премьер-министр России Михаил Мишустин обратился в Федеральную антимонопольную службу (ФАС) с просьбой проверить обоснованность стоимости тестирования на COVID-19. Об этом сообщается на официальном сайте правительства.

Соответствующие поручения Мишустин дал в рамках плана дополнительных мер для борьбы с новым «Омкирон»-штаммом коронавируса. ФАС должен провести проверку до 1 февраля.

Также в рамках правительственного плана будет увеличено число операторов на горячей линии (122), а федеральный фонд ОМС должен будет проверить качество оказания медпомощи больным с COVID-19 и отчитаться о результатах до 24 января.

В декабре информагентство Ura.ru выяснило, что с начала пандемии российские частные клиники заработали на ПЦР-тестах более 30 млрд рублей. За 2020 год общая выручка только четырех лабораторий («Гемотест», «Инвитро», «Хеликс» и KDL) составила около 16 млрд рублей. «Гемотест», например, получил чистую прибыль в размере 5,58 млрд рублей — выручка компании выросла на 5180%.

Россияне начали массово делать тесты на коронавирус в мае 2020 года. С этого момента выручка медучреждений и увеличилась в несколько раз, так как себестоимость анализов составляет всего 170–350 рублей, а сам тест — от 1200 до 1890 рублей.

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