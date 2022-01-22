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Сиквел «Достать ножи» выйдет в конце этого года на Netflix

Рустам Абдуллин
Сегодня в 14:22

Продолжение фильма «Достать ножи» выйдет в последнем квартале 2022 года, пишет Variety. Премьера состоится на Netflix, а перед этим ленту хотят показать на кинофестивалях.

К роли детектива Бенуа Блан вернется Дэниел Крейг, другие актеры первой части в картину не вернутся. Режиссерское кресло вновь займет Райан Джонсон, а оператором поработает Стив Йедлин, как и в прошлый раз.

В фильме появятся новые персонажи, которых сыграли Итан Хоук, Эдвард Нортон, Дейв Баутиста, Джессика Хенвик, Кэтрин Хан, Лесли Одом-младший и Кейт Хадсон. Чтобы получить лучших актеров для сиквела, Netflix купил права на фильм «Достать ножи» и две части продолжения от Джонсона. Сделка обошлась стрим-сервису в рекордные 450 млн долларов.

В центре сюжета окажется новое расследование, за которое возьмется Блан. Ничего другого о событиях в сиквеле не раскрывают.

Первый фильм был посвящен расследованию загадочного убийства известного автора криминальных романов Харлана Тромби. Его нашли мертвым после празднования 85-летия. Основной версией становится самоубийство, но частный детектив Бланк сомневается в этом и начинает допрашивать всех близких писателя. Он сразу понимает, что все приукрашивают свои отношение с покойным, кроме его медсестры, которая физически не выносит ложь.

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