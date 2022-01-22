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Павел Дуров прокомментировал предложение ЦБ о запрете оборота криптовалют в России

Виктория Шанина
Сегодня в 15:41

Основатель «ВКонтакте» и Telegram Павел Дуров прокомментировал инициативу Центробанка о запрете на майнинг, выпуск и обмен криптовалют в России. Соответствующий пост появился в телеграм-канале предпринимателя.

По словам Дурова, такое решение «приведет к оттоку из страны IT-специалистов и уничтожит ряд отраслей высокотехнологичной экономики». Кроме того, запрет криптовалют в одной стране может затормозить развитие блокчейн-технологий в целом.

«Россия сегодня — один из лидеров по количеству высококлассных специалистов блокчейн-индустрии. Вдумчивое регулирование позволит стране сбалансировать распределение сил в международной финансовой системе и стать одним из крупных игроков новой экономики», — написал бизнесмен.

Он отметил, что стремление государства регулировать оборот криптовалют — естественное. Однако тотальным запретом ЦБ «предлагает выплеснуть с водой и ребенка».

«Такой запрет едва ли остановит недобросовестных игроков, но поставит крест на легальных российских проектах в этой сфере», — заключил Дуров.

С предложением запретить криптовалюты в России Центробанк выступил 20 января. В докладе регулятора говорится, что криптовалюты формируют финансовый пузырь, имеют признаки пирамиды, используются в наркоторговле, финансировании терроризма и отмывании денег, а также создают «угрозы для благосостояния российских граждан, стабильности финансовой системы».

Ранее Bloomberg со ссылкой на неназванные источники заявил, что ввести полный запрет на операции с криптовалютой регулятора убедила ФСБ. По данным издания, это делают, чтобы закрыть доступ к финансированию для оппозиции и СМИ-иноагентов.

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