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В Москве пройдет зимний деловой своп для предпринимательниц

Рустам Абдуллин
Сегодня в 13:43

29 января в пространстве Collider соберутся предпринимательницы и основательницы IT-стартапов, чтобы рассказать о своем деле и найти новых партнеров по бизнесу. Об этом «Афише Daily» рассказал организатор мероприятия проект Zoe.

Женский предпринимательский своп — это масштабное бесплатное мероприятие для девушек, делающих бизнес или планирующих открыть свое дело. Формат предполагает обмен контактами и идеями и возможность договориться о коллаборации между бизнесами.

В программе свопа: открытый микрофон, лекции об управлении и саморазвитии, книжный и канцелярский своп, составление таблицы полезных контактов и развлечения — игристое вино, корнер с напитками, маркет, мастер-классы и фотозона.

© Пресс-материалы

Деловой своп пройдет с 10.00 до 21.00 по адресу Вятская улица, дом 27, строение 7 (метро «Савеловская»). Перед тем как прийти, нужно зарегистрироваться по ссылке.

А посмотреть, как прошел осенний деловой своп для предпринимательниц, можно в этом видео.

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