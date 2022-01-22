В Москве пройдет зимний деловой своп для предпринимательниц

29 января в пространстве Collider соберутся предпринимательницы и основательницы IT-стартапов, чтобы рассказать о своем деле и найти новых партнеров по бизнесу. Об этом «Афише Daily» рассказал организатор мероприятия проект Zoe.

Женский предпринимательский своп — это масштабное бесплатное мероприятие для девушек, делающих бизнес или планирующих открыть свое дело. Формат предполагает обмен контактами и идеями и возможность договориться о коллаборации между бизнесами.

В программе свопа: открытый микрофон, лекции об управлении и саморазвитии, книжный и канцелярский своп, составление таблицы полезных контактов и развлечения — игристое вино, корнер с напитками, маркет, мастер-классы и фотозона.