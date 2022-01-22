Джонни Депп сыграет короля Франции Людовика XV

Американский актер Джонни Депп сыграет французского короля Людовика XV в новой картине режиссера Майвенн («Мой король», «ДНК», «Полисс»). Об этом сообщает Variety.

Название фильма, подробности сюжета и дата выхода пока не раскрываются. Известно, что спродюсирует его компания Why Not Productions, а Wild Bunch International займется международным прокатом.

Съемки начнутся этим летом и продлятся три месяца. В картине появятся достопримечательности Парижа, но большую часть экранного времени займет Версальский дворец.

Сама Майвенн также сыграет в фильме. Она исполнит роль графини Жанны дю Барри, которая была последней любовницей Людовика XV.

Людовик XV по прозвищу Возлюбленный был королем Франции в течение 59 лет. Его царствование — второе во французской истории по продолжительности после его прадеда Людовика XIV и одно из самых длительных в мировой истории. Под конец жизни Людовик XV был непопулярным королем, его обвиняли в коррупции и разврате.