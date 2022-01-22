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ФБР закроет расследование по делу Габби Петито. Ее жених признался в убийстве

Виктория Шанина
Сегодня в 12:58

Федеральное бюро расследований США намерено закрыть дело об убийстве блогерши Габби Петито. Ее жених взял на себя ответственность за преступление в своих записях, пишет The New York Times со ссылкой на представителей ведомства.

Жених Петито, 23-летний Брайан Лондри, покончил с собой осенью 2021 года. Возле его тела полицейские нашли блокнот с записями, в котором молодой человек сознается в убийстве.

ФБР не сообщило, что именно Лондри написал в блокноте. Отмечается, что «согласно письменным заявлениям гражданина Лондри, он берет на себя ответственность за смерть гражданки Петито». Полученной информации достаточно для прекращения расследования по делу.

«В этом деле были завершены все логические следственные шаги. Расследование не выявило других лиц, кроме Брайана Лондри, непосредственно причастных к трагической смерти Габби Петито», — заявил агент Майкл Шнайдер.

Летом 2021 года Габби Петито со своим женихом Брайаном Лондри отправилась в путешествие по США на фургоне Ford Transit, параллельно рассказывая о своих перемещениях в социальных сетях. 1 сентября Лондри вернулся без девушки в дом своих родителей во Флориду на том же фургоне.

11 сентября родители Габби подали заявление о пропаже человека. 14 сентября семья Лондри опубликовала заявление, в котором сказала, что они будут хранить молчание по совету адвоката. 17 сентября родители молодого человека объявили его в розыск, так как их сын ушел из дома 13 сентября и больше его никто не видел.

«Вся семья Габби хочет, чтобы мир знал, что Брайан не пропал, он прячется. Габби пропала», — пояснил адвокат семьи Петито в своем заявлении.

19 сентября полиция обнаружила останки Петито в районе кемпинга в национальном парке «Бриджер-Титон». Ее тело находилось там в течение трех-четырех недель. По данным судмедэкспертизы, девушка скончалась от удушения.

20 октября полиция обнаружила в Карлтонском заповеднике останки Лондри. Рядом с ним нашли рюкзак и записную книжку. Судмедэксперты установили, что он застрелился.

На протяжении всего расследования социальные сети принимали активное участие в поисках Габби Петито, воссоздавая маршрут пары по фотографиям в инстаграме. «Афиша Daily» рассказывала, что известно об этом деле.

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