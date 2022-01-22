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Российские власти выделят более 600 млрд рублей на развитие транспортной системы в стране

Виктория Шанина
Сегодня в 12:03

Россия запускает масштабный федеральный проект по развитию общественного транспорта. Об этом пишут «Ведомости» со ссылкой на итоги XV Международного форума и выставки «Транспорт России».

Проект называется «Модернизация общественного транспорта в городах и городских агломерациях», и он будет реализовываться в два этапа. Первый должен завершится до 2024 года и оценивается в 203 млрд рублей, второй — в 2025–2030 годах и обойдется федеральному бюджету в 417 млрд рублей.

Целью проекта стало повышение мобильности населения и обеспечение эффективности и безопасности дорожного движения. Предполагается, что главным средством передвижения людей по городу станет «многопрофильный общественный транспорт». Его основная задача — обеспечить «бесперебойный обмен пассажирами со скоростными магистральными маршрутами», отмечает издание.

Также в ближайшие годы планируется крупномасштабное внедрение беспилотных технологий, в первую очередь, на общественном транспорте. Это должно помочь сократить число пробок на дорогах и уменьшить количество ДТП.

Для реализации этих задач необходимо внедрение национальной интеллектуальной транспортной системы (ИТС), считают «Ведомости». Это система цифровых средств планирования дорожно-транспортной инфраструктуры и управления ею. Она сможет объединить все виды транспорта (автомобильный, железнодорожный, индивидуальный), а также все центры его притяжение (транспортные узлы, воздушные и водные вокзалы).

Подобная технология уже работает в Москве, Петербурге и некоторых крупных городах. Например, с ее помощью пассажиры могут отслеживать время прибытия автобусов. Предполагается, что система появится и в других регионах страны.

Российская ИТС строится за счет федеральных субсидий и бюджетов регионов. По информации издания, с 2020 по 2024 год в развитие системы планируется инвестировать 42 млрд рублей.

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