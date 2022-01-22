За последние сутки в России выявили 57 212 случаев коронавируса, сообщает оперштаб по борьбе с заболеванием. Это максимальный суточный показатель за всю пандемию – предыдущий антирекорд был выявлен накануне, 21 января, и составил 49 513 заболеваний.
Суточный прирост в Москве увеличился с 15 987 до 16 094 (это также новый максимум). Следом по заболеваемости идут Петербург, Подмосковье, Нижегородская, Свердловская, Самарская, Ростовская и Воронежская области.
Общее число зарегистрированных в стране случаев увеличилось до 11 044 986. За сутки умер 681 человек, за все время — 325433. Выздоровели 25 525 человек, за весь период — 10 000 577.
В мире, по данным ВОЗ, количество заражений коронавирусом превысило 340,5 млн. Россия находится на шестом месте по этому показателю. На первом — США (68,2 млн), на втором — Индия (38,5 млн), на третьем — Бразилия (23,4 млн), на четвертом — Великобритания (15,6 млн), на пятом — Франция (15,2 млн).