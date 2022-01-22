За последние сутки в России выявили 57 212 случаев коронавируса, сообщает оперштаб по борьбе с заболеванием. Это максимальный суточный показатель за всю пандемию – предыдущий антирекорд был выявлен накануне, 21 января, и составил 49 513 заболеваний.

Суточный прирост в Москве увеличился с 15 987 до 16 094 (это также новый максимум). Следом по заболеваемости идут Петербург, Подмосковье, Нижегородская, Свердловская, Самарская, Ростовская и Воронежская области.