WP: США попросили Россию не публиковать их ответ на требования по гарантиями безопасности

Власти США попросили Россию не публиковать ответ по гарантиям безопасности, который они должны дать на следующей неделе. Об этом пишет The Washington Post со ссылкой на источники.

Одним из собеседников газеты стал «высокопоставленный чиновник Госдепартамента». По его словам, Вашингтон не исключает, что Москва все равно решит придать документ огласке.

Свой ответ США должны предоставить до 30 января. Ожидается, что в нем страна заявит о своей заинтересованности в продолжении диалога с Россией. Однако американские власти исключат отказ НАТО от политики открытых и изложат встречные предложения.

По информации источников The Washington Post, несмотря на то, что США откажутся от основных требований, в Белом доме считают отправку ответа полезным, так как с ним сможет ознакомиться лично Владимир Путин.

«В России есть один человек, который принимает решение. Это президент Путин. Если это (отправка ответа, — Прим. ред.) позволит лицу, принимающему окончательное решение в России, рассмотреть эти идеи и решить, продвигаться вперед или нет, это отвечает нашим интересам», — заявил источник издания.