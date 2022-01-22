перейти на мобильную версию сайта
да
нет
новости
Новости
Российские власти выделят более 600 млрд рублей на развитие транспортной системы в стране 12:03
В России выявили 57 212 новых случаев коронавируса – это максимум за всю пандемию 11:38
WP: США попросили Россию не публиковать их ответ на требования по гарантиями безопасности 11:16
Зеленский ввел санкции против 52 россиян. В их числе оказался Артемий Лебедев 10:53
Apple TV показал расширенный трейлер третьего сезона «Дома с прислугой» 9:19
Краснодарский журналист рассказал, что его избили полицейские из‑за просьбы показать удостоверения 8:41
На юго-западе Японии произошло землетрясение магнитудой 6,6 7:48
Умерла певица Эльза Суареш. Ей был 91 год 2:22
В Великобритании обнаружили новый подвид «Омикрон»-штамма 1:38
Актера Леонида Куравлева перевели из больницы в хоспис 0:42
AARN GIRI/Unsplash
Суд Шри-Ланки оштрафовал российских ученых на 3,3 млн рублей из‑за сбора насекомых Вчера в 23:22
Пригожин требует с издания Znak.com 5 млн рублей из‑за текста про Беглова Вчера в 22:46
Граймс анонсировала выход новой песни. Она сделала это в твиттере с помощью двоичного кода Вчера в 21:46
Российское правительство перешло на удаленку Вчера в 21:45
«Мак Дак» вместо «Макдоналдса» и KFC во дворце: на Reddit обсуждают «типичные» российские заведения Вчера в 21:39
Ковидный антирекорд, второй сезон «Игры в кальмара» и другие новости дня
Вчера в 20:46 дайджест
Гендиректор МХАТа сообщил о хищении 4,2 млн рублей из кассы театра Вчера в 20:44
Умер комик Луи Андерсон. Он сыграл в «Поездке в Америку» и создал мультсериал «Жизнь с Луи» Вчера в 19:50
Рок-группа Papa Roach выпустила сингл «Stand Up» Вчера в 18:58
На журналистов «Новой газеты» напали в больнице в Сургуте. Там они снимали репортаж о самоубийствах Вчера в 18:43
Отключить рекламу

WP: США попросили Россию не публиковать их ответ на требования по гарантиями безопасности

Виктория Шанина
Сегодня в 11:16

Власти США попросили Россию не публиковать ответ по гарантиям безопасности, который они должны дать на следующей неделе. Об этом пишет The Washington Post со ссылкой на источники.

Одним из собеседников газеты стал «высокопоставленный чиновник Госдепартамента». По его словам, Вашингтон не исключает, что Москва все равно решит придать документ огласке.

Свой ответ США должны предоставить до 30 января. Ожидается, что в нем страна заявит о своей заинтересованности в продолжении диалога с Россией. Однако американские власти исключат отказ НАТО от политики открытых и изложат встречные предложения.

По информации источников The Washington Post, несмотря на то, что США откажутся от основных требований, в Белом доме считают отправку ответа полезным, так как с ним сможет ознакомиться лично Владимир Путин.

«В России есть один человек, который принимает решение. Это президент Путин. Если это (отправка ответа, — Прим. ред.) позволит лицу, принимающему окончательное решение в России, рассмотреть эти идеи и решить, продвигаться вперед или нет, это отвечает нашим интересам», — заявил источник издания.

Рекомендации партнеров
События недели на afisha.ru
боевик
King's Man: Начало
Приквел молодежной шпионской франшизы
рок
Imagine Dragons
Гудящий проповеднический инди-рок с бешеной популярностью
рок
«Брат-2: Живой Soundtrack»: «Сплин», «Би-2», Вячеслав Бутусов
Песни из главного фильма постсоветской России живьем
детектив
Аллея кошмаров
Брэдли Купер сходит с ума в новом фильме Гильермо дель Торо
современная драма
Солнечная линия
Минималистичный спектакль по пьесе Ивана Вырыпаева о том, как мы друг друга не слышим
детектив
Крик
Переосмысление главного постмодернистского слешера 1990-х
Афиша Daily Рекламодателям Редакция Теги Авторы Рубрики Спецпроекты Архив
Мобильная версия
Проекты «Афиши» Afisha.ru Афиша Дети Приложение «Афиши» Путеводители «Афиши» Афиша-Сериалы Eda.ru Пикник «Афиши»
Нашли ошибку? Выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
© 1999–2022 ООО «Компания Афиша» Пользовательское соглашение
Ошибка в тексте
Отправить