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Зеленский ввел санкции против 52 россиян. В их числе оказался Артемий Лебедев

Виктория Шанина
Сегодня в 10:53

Президент Украины Владимир Зеленский ввел санкции против 52 граждан России и 24 российских компаний. Соответствующий указ опубликован на сайте главы государства.

Фигурантами списка, в том числе, стали российские судьи и чиновники, работающие в Крыму. Также в него попали дизайнер Артемий Лебедев и бывший генпрокурор России Юрий Чайка.

Санкции предполагают блокировку активов и запрет выведения капиталов за пределы Украины, а также «другие санкции, соответствующие принципам их применения, установленным Законом (остановка финансовых операций)». Ограничения будут действовать пять лет.

Также Зеленский поручил Министерству иностранных дел предложить Евросоюзу, США и другим странам ввести аналогичные санкции.

В ответ на новость о введении санкций Лебедев написал в своем телеграм-канале: «Зая, теперь я могу спать спокойно».

В 2017 году Артемию Лебедеву запретили въезд в Украину. Причиной стали поездки дизайнера в Крым и на территорию Донбасса.

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